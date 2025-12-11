Η Πάφος πραγματοποίησε μία από τις πιο ώριμες ευρωπαϊκές της εμφανίσεις, αλλά αποχώρησε από το «Allianz Stadium» με μια πικρή –αλλά αξιοπρεπή– ήττα. Η κυπριακή ομάδα μπήκε χωρίς φόβο, αιφνιδίασε τη Γιουβέντους και δημιούργησε τρεις μεγάλες ευκαιρίες μέσα στο πρώτο μισάωρο. Στο 5’ και στο 6’ Άντερσον και Μπρούνο ανάγκασαν τον Ντι Γκρεγκόριο σε δύσκολες αποκρούσεις, ενώ στο 32’ ο Άντερσον άγγιξε το 0-1, σημαδεύοντας το αριστερό δοκάρι μετά από όμορφη ενέργεια του Όρσιτς. Ήταν το σημείο-κλειδί όπου η Πάφος μπορούσε να σοκάρει το Τορίνο.

Στο δεύτερο ημίχρονο όμως, η εμπειρία και η ποιότητα των Ιταλών μίλησαν. Η Πάφος άρχισε να χάνει μέτρα, η Γιουβέντους αύξησε την πίεση και μέσα σε ένα εξάλεπτο τελείωσε το παιχνίδι. Στο 67’ ο ΜακΚένι εκμεταλλεύτηκε κενό στην άμυνα και έκανε το 1-0, ενώ στο 73’ ο Ντέιβιντ αξιοποίησε γρήγορη μετάβαση και διαμόρφωσε το 2-0. Η ομάδα του Καρσέδο προσπάθησε να αντιδράσει, με τον Κορέια να απειλεί στο 79’, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Παρά την ήττα –τη δεύτερη στη διοργάνωση– η Πάφος παραμένει ζωντανή στη μάχη για την πρώτη 24άδα, μένοντας στους 6 βαθμούς αλλά αποδεικνύοντας ότι μπορεί να σταθεί απέναντι σε κορυφαίους αντιπάλους. Στον αντίποδα, η Γιουβέντους έφτασε τους 9 βαθμούς και εδραιώνεται στις υψηλές θέσεις της League Phase του Champions League, μπαίνοντας με ισχυρή δυναμική στην τελική ευθεία για την πρόκριση.