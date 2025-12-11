Η Εθνική Ουκρανίας ανακοίνωσε την Πέμπτη (11/12) την έδρα της για τα κρίσιμα παιχνίδια των playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, που θα πραγματοποιηθούν τον Μάρτιο. Όπως έγινε γνωστό, οι «κιτρινομπλέ» θα αγωνιστούν στη Βαλένθια, στο γήπεδο της Λεβάντε, το οποίο έχει χωρητικότητα 26.000 θεατών.

Στον πρώτο ημιτελικό της διαδικασίας των playoffs, η Ουκρανία θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία στις 26 Μαρτίου. Σε περίπτωση νίκης, στον τελικό θα βρει απέναντί της τον νικητή του ζευγαριού Πολωνία – Αλβανία, διεκδικώντας ένα από τα έξι εισιτήρια για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

OFFICIAL ✅ Ukraine have CONFIRMED their venue for the WC Play offs in March 2026 Valencia is the the host city for both But the stadium will be Levante’s Ciutat de Valencia (26,000 capacity) 🇪🇸🍊🇺🇦 pic.twitter.com/1vFtxBflKk — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) December 11, 2025

Η επιλογή της Ισπανίας ως έδρας για τα κρίσιμα παιχνίδια της Ουκρανίας γίνεται με στόχο τη διασφάλιση σταθερών συνθηκών και πλήρους προετοιμασίας για τη σημαντική αυτή πρόκληση, καθώς η ομάδα επιδιώκει να επαναλάβει τη συμμετοχή της στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση.