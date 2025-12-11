Η Άρσεναλ πέρασε… αέρα από το Βέλγιο, επικρατώντας 3-0 της Μπριζ και ολοκληρώνοντας τη φάση με το απόλυτο 6/6. Με ηγέτη τον Μαντουέκε, που πέτυχε δύο γκολ, οι «κανονιέρηδες» επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους, απειλώντας με τον Έντεγκααρντ και σημαδεύοντας δοκάρι με τον Μπεν Γουάιτ πριν ανοίξουν το σκορ.

Το 0-1 ήρθε στο 25’ με «ρουκέτα» του Μαντουέκε εκτός περιοχής, ενώ ο Άγγλος εξτρέμ διπλασίασε στο 47’ με κεφαλιά. Το τελικό 0-3 διαμόρφωσε ο Μαρτινέλι στο 56’, ολοκληρώνοντας μία άνετη, πειστική εμφάνιση της ομάδας του Αρτέτα. Η Μπριζ είχε ελάχιστες απειλές, με μία καλή στιγμή του Τζόλη στο 71’.

Λεβερκούζεν – Νιουκάστλ 2-2

Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι, η Λεβερκούζεν πάλεψε μέχρι τέλους και πήρε πολύτιμο βαθμό χάρη στο γκολ του Γκριμάλντο στο 88’. Οι Γερμανοί είχαν προηγηθεί από το 12’ με αυτογκόλ του Γκιμαράες, όμως η Νιουκάστλ ισορρόπησε στην επανάληψη και ισοφάρισε με πέναλτι του Γκόρντον στο 56’.

Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 74’ από τον νεαρό Μίλει – που έγινε ο μικρότερος σκόρερ στην ιστορία των «καρακαχύδων» στο Champions League. Παρ’ όλα αυτά, η Λεβερκούζεν βρήκε απάντηση στο φινάλε με τον Γκριμάλντο, φτάνοντας τους 9 βαθμούς πριν τη «μάχη» στο Καραϊσκάκη, ενώ η Νιουκάστλ ανέβηκε στους 10 και διατηρεί προβάδισμα πρόκρισης.

Μπενφίκα – Νάπολι 2-0

Η Μπενφίκα επέστρεψε στη μάχη της πρόκρισης με εντυπωσιακή εμφάνιση και νίκη 2-0 απέναντι στη Νάπολι. Οι Πορτογάλοι μπήκαν πιο δυνατά, πίεσαν και άνοιξαν το σκορ στο 20’ με τον Ρίος, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε αδράνεια στην άμυνα των Ιταλών και σκόραρε από κοντά.

Στο δεύτερο μέρος, το σκηνικό δεν άλλαξε. Η ομάδα του Μουρίνιο είχε ξανά τον έλεγχο, βρήκε δεύτερο γκολ στο 56’ με τον Μπαρέιρο – μετά από εξαιρετική ασίστ του Ρίος – και έκτοτε διαχειρίστηκε άψογα το παιχνίδι. Ο Παυλίδης μπήκε στο 76’ και είχε μια δυνατή προσπάθεια στο 80’, όμως ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς απέκρουσε.

Η Μπενφίκα έφτασε στους 6 βαθμούς, πλησιάζοντας στον έναν την Νάπολι που έμεινε στους 7, κρατώντας ζωντανό το ενδιαφέρον για την πρόκριση στην 24άδα.