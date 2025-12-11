Ολυμπιακός και ΟΦΗ θα τεθούν αντιμέτωποι το Σάββατο 3 Ιανουαρίου στο Παγκρήτιο Στάδιο, στο παιχνίδι που σηματοδοτεί την επιστροφή του Betsson Super Cup και εγκαινιάζει το αγωνιστικό ημερολόγιο του 2026 στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ, η σέντρα της αναμέτρησης έχει οριστεί για τις 21:00.

Στην επίσημη ενημέρωσή της, η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι η διοργάνωση επανέρχεται ύστερα από σχεδόν δύο δεκαετίες, προσθέτοντας ότι ο φετινός υπερπρωταθλητής θα προκύψει από τη μονομαχία του πρωταθλητή Ολυμπιακού με τον φιναλίστ του Κυπέλλου Betsson, ΟΦΗ.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

“Το Σάββατο 3 Ιανουαρίου στις 21:00 ανοίγει, στο Παγκρήτιο Στάδιο, η ποδοσφαιρική αυλαία της νέας χρονιάς, με την επαναφορά του Betsson Super Cup ύστερα από 18 χρόνια.

Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον φιναλίστ του Κυπέλλου Betsson, ΟΦΗ, σε μια αναμέτρηση που θα αναδείξει τον υπερπρωταθλητή της προηγούμενης σεζόν.

Το Ηράκλειο ετοιμάζεται για μια βραδιά γεμάτη θέαμα, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν το πρώτο τρόπαιο του έτους και να βάζουν ξανά στη ζωή μας έναν θεσμό που αναβιώνει ύστερα από σχεδόν δύο δεκαετίες”.