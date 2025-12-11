Η «σούπερ γρίπη» H3N2 έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς στη Βρετανία καταγράφεται αύξηση των νοσηλειών κατά 56% μέσα σε μόλις μία εβδομάδα. Το νέο στέλεχος του ιού της γρίπης εμφανίζει αυξημένη μεταδοτικότητα και ανθεκτικότητα απέναντι στα υπάρχοντα εμβόλια, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό στις υγειονομικές αρχές.

Ο ιός H3N2 αποτελεί παραλλαγή της εποχικής γρίπης και χαρακτηρίζεται ως «σούπερ γρίπη» λόγω της ικανότητάς του να παρακάμπτει την ήδη υπάρχουσα ανοσία. Σύμφωνα με το Independent, τα διαθέσιμα εμβόλια δεν προσφέρουν επαρκή προστασία, καθώς έχουν αναπτυχθεί πριν από την εμφάνιση του συγκεκριμένου στελέχους. Η κατάσταση θυμίζει τις πρώτες ημέρες της πανδημίας COVID-19, με σχολεία και επιχειρήσεις να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα και τους πολίτες να αναζητούν μάσκες προστασίας. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας (NHS) προετοιμάζεται για σημαντικό αριθμό θανάτων τον φετινό χειμώνα.

Πώς να αναγνωρίσετε τα συμπτώματα της «σούπερ γρίπης» H3N2

Τα συμπτώματα της «σούπερ γρίπης» H3N2 εμφανίζονται ξαφνικά και εξελίσσονται ταχύτατα, σε αντίθεση με το κοινό κρυολόγημα που αναπτύσσεται σταδιακά. Η απότομη αυτή εξέλιξη αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του νέου στελέχους.

Τα κύρια συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Έντονη και παρατεταμένη κόπωση

Υψηλό πυρετό

Επίμονο βήχα

Έντονη καταρροή

Μυϊκούς πόνους

Διαρροϊκές διαταραχές

Ποιες ομάδες κινδυνεύουν περισσότερο

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες υψηλού κινδύνου που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται τα νήπια κάτω των πέντε ετών, και κυρίως τα βρέφη, λόγω του ανώριμου ανοσοποιητικού τους συστήματος. Αυξημένο κίνδυνο αντιμετωπίζουν επίσης οι ενήλικες άνω των 65 ετών και οι έγκυες γυναίκες σε όλα τα στάδια της κύησης.

Επιπλέον, άτομα με χρόνιες παθήσεις όπως άσθμα, σακχαρώδη διαβήτη, καρδιαγγειακά νοσήματα, ανοσοανεπάρκεια ή νευρολογικές διαταραχές χρειάζονται στενή ιατρική παρακολούθηση, καθώς είναι πιο ευάλωτα σε σοβαρές επιπλοκές.

Η κατάσταση στη Βρετανία και οι προβλέψεις των ειδικών

Τα στοιχεία του NHS England αποτυπώνουν ανησυχητική εικόνα: την τελευταία εβδομάδα, 1.717 ασθενείς εισήχθησαν καθημερινά στα βρετανικά νοσοκομεία, αριθμός αυξημένος κατά 56% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Οι νοσηλείες είναι επτά φορές περισσότερες από το 2023, όταν ο ημερήσιος μέσος όρος ανερχόταν σε 243 ασθενείς. Οι γιατροί απευθύνουν επείγουσα έκκληση για εμβολιασμό, παρά τους περιορισμούς αποτελεσματικότητας των υπαρχόντων εμβολίων.

Προστασία και πρόληψη από τη «σούπερ γρίπη» H3N2

Παρά τη μειωμένη αποτελεσματικότητα των εμβολίων απέναντι στο νέο στέλεχος, οι ειδικοί υπογραμμίζουν τη σημασία του εμβολιασμού, καθώς μπορεί να μειώσει τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων. Η μειωμένη κοινωνική ανοσία μετά τα περιοριστικά μέτρα της πανδημίας έχει καταστήσει τον πληθυσμό πιο ευάλωτο.

Οι υγειονομικές αρχές συνιστούν τήρηση των βασικών μέτρων προστασίας, όπως καλή υγιεινή των χεριών, χρήση μάσκας σε χώρους συνωστισμού και άμεση ιατρική συμβουλή σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.