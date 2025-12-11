Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) και του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ), οι πωλήσεις καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2025 σημείωσαν μικρή υποχώρηση σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρόλο που η συνολική αγορά του 11μήνου (Ιανουάριος-Νοέμβριος 2025) παραμένει σε θετικό πρόσημo. Συγκεκριμένα, τον Νοέμβριο του 2025 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 19.124 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού).

Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Νοέμβριο του 2025 ανέρχονται σε 10.460 έναντι 10.666 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση 1,9%.

Την πρώτη θέση στις πωλήσεις για το 2025 κατέχει η Toyota με 20.786 ταξινομήσεις, ακολουθούμενη από την Peugeot και την Hyundai. Τα best-seller μοντέλα είναι τα Toyota Yaris Cross, Peugeot 2008 και Toyota Yaris