Σχεδόν 21 εκατομμύρια ευρώ έπιασε στη δημοπρασία που διοργάνωσε το περασμένο σαββατοκύριακο η McLaren F1, ο οίκος RM Sotheby’s στο Άμπου Ντάμπι και ανήκε στον Σουλτάνο του Μπρούνεϊ. Αυτό ήταν ένα από τα δέκα μοντέλα της McLaren που είχε στην κατοχή του ο Σουλτάνος. Μάλιστα, η συγκεκριμένη έκδοση είχε στο μαρσπιέ της πόρτας την υπογραφή του Μίκαελ Σουμάχερ.

Από τις 64 McLaren F1 με προδιαγραφές δρόμου που κατασκευάστηκαν, αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα έχει το πλαίσιο με αριθμό 14. Παραδόθηκε καινούργιο στο βασιλικό γκαράζ του Μπρουνέι. Αρχικά βαμμένο σε κίτρινο τιτανίου πάνω σε μαύρο, το αυτοκίνητο ανακατασκευάστηκε το 2007 σύμφωνα με τις τρέχουσες προδιαγραφές του.

Αυτή η McLaren F1 είναι εξοπλισμένη με το κιτ υψηλής αεροδυναμικής αντίστασης (High-Downforce Kit) και εσωτερικό προδιαγραφών LM. Το εξωτερικό έχει φινίρισμα σε απλό λευκό χρώμα και διαθέτει μαύρες ζάντες OZ Racing με κεντρικό κλείδωμα. Το οδόμετρο δείχνει αυτήν τη στιγμή 13.711 μίλια.