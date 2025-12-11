To EuroNCAP έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα κρας τεστ και τα αποτελέσματα αυτών σε 19 μοντέλα, με τα 10 να αποσπούν πέντε αστέρια ασφαλείας και τα 8 να συγκεντρώνουν τέσσερα αστέρια, με το Kia EV4 να συγκεντρώνει 4 αστέρια στην απλή έκδοση και 5 όταν εξοπλίζεται με το πακέτο ασφαλείας.

Πέντε αστέρια έλαβε η νέα Mercedes CLA, που ξεχώρισε στην προστασία ενηλίκων επιβατών με ποσοστό ασφαλείας 94%, για τα παιδιά 89% ενώ πρώτευσε στην προστασία ευάλωτων χρηστών του δρόμου, με ποσοστό 93%, χάρη στο αξιόπιστο, αυτόνομο σύστημα έκτακτου φρεναρίσματος.

Μεταξύ άλλων ξεχώρισαν και τα Deepal S05, Mazda CX-5, Porsche Cayenne και VW T-Roc, τα οποία έλαβαν βαθμολογία 5 αστέρων, όντας παραδείγματα ασφάλειας στην κατηγορία των SUV.

Συγκεκριμένα: