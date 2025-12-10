Ο Μόντε Μόρις ετοιμάζεται να γίνει κάτοικος Πειραιά, καθώς βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τον Ολυμπιακό για να αναλάβει τον ρόλο του βασικού οργανωτή στην περιφέρεια των «ερυθρολεύκων». Όπως αποκαλύπτει ο Ιταλός ρεπόρτερ Ματέο Αντρεάνι, ο 30χρονος γκαρντ αναμένεται να ταξιδέψει στην Ελλάδα μέσα στο προσεχές σαββατοκύριακο (13–14/12) για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.

Monte Morris is expected to be in Athens for the weekend. Everything agreed. pic.twitter.com/VJJWJolesZ — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) December 10, 2025

Την Τετάρτη (10/12) σερβικό δημοσίευμα ανέφερε ότι οι δύο πλευρές έχουν ήδη δώσει τα χέρια μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν, με τον Μόρις να υπογράφει συμβόλαιο ύψους 900.000 δολαρίων – ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 770.000 ευρώ.

Το προφίλ του Μόντε Μόρις

Ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίζεται στο ΝΒΑ από το 2017. Ξεκίνησε την καριέρα του στους Ντένβερ Νάγκετς, όπου έμεινε μέχρι το 2022, πριν ακολουθήσουν οι Ουάσιγκτον Γουίζαρντς, οι Ντιτρόιτ Πίστονς, οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς και την περσινή σεζόν οι Φοίνιξ Σανς.

Με τη φανέλα των Σανς μέτρησε 45 εμφανίσεις, έχοντας 5,2 πόντους, 1,5 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ ανά παιχνίδι, με εντυπωσιακά ποσοστά: 54,2% true shooting, 47,9% εντός πεδιάς και 36,1% από τα 7,25 μ. Φέτος, αγωνίστηκε σε έξι ματς με τους Πέισερς, με 3 πόντους, 1,5 ασίστ και 1,2 ριμπάουντ σε λίγο πάνω από 10 λεπτά συμμετοχής.

Σε συνολική καριέρα στο ΝΒΑ, ο Μόρις έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά του: μετρά κατά μέσο όρο 9,5 πόντους, 3,6 ασίστ και 2,4 ριμπάουντ ανά αγώνα.