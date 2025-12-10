Το Περιστέρι Betsson ταξίδεψε στην Ισπανία με στόχο μόνο τη νίκη και κατάφερε να φύγει με ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα, επικρατώντας 92-80 της Σαραγόσα στην πρεμιέρα της φάσης των 16 του FIBA Europe Cup. Οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου έπαιξαν συγκλονιστικά σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και «καθάρισαν» τους γηπεδούχους στην τελευταία περίοδο με 33-19.

Σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε ο Τάι Νίκολς με 25 πόντους, 6 ασίστ και 4 κλεψίματα, ενώ ο Φαν Τούμπεργκεν ολοκλήρωσε τον αγώνα με νταμπλ-νταμπλ (19 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα). Πολύτιμος και ο Χάρις με 13 πόντους, έχοντας υψηλή ευστοχία πίσω από τα 6,75 μέτρα (4/5 τρίποντα).

Ο αγώνας ήταν αμφίρροπος μέχρι και το τρίτο δεκάλεπτο, με το Περιστέρι να κρατά πάντα επαφή στο σκορ και να πετυχαίνει κρίσιμα σερί στα τελευταία λεπτά. Στην τελευταία περίοδο οι Έλληνες παίκτες έδειξαν την ψυχολογία και την αποφασιστικότητά τους, σκοράροντας 10 πόντους σε διάστημα τριών λεπτών χωρίς να δεχθούν πόντο, φτάνοντας στο +8 και τελικά «καθαρίζοντας» την αναμέτρηση με εντυπωσιακό τρόπο.

Με αυτή τη νίκη, το Περιστέρι ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη φάση των 16 του FIBA Europe Cup και έδειξε πως θα διεκδικήσει δυναμικά την πρόκριση.