Δυσάρεστη εξέλιξη για τον Ολυμπιακό, αφού ο Τάισον Γουόρντ υπέστη οστικό οίδημα στην πρόσθια μοίρα του έξω κνημιαίου κονδύλου και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων για περίπου έναν μήνα. Η απουσία του θα του στερήσει τη συμμετοχή σε μια σειρά σημαντικών αγώνων, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και το μεγάλο εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό AKTOR στις 2 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Γουόρντ δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στα εξής παιχνίδια:

  • 12/12 Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (EuroLeague)

  • 14/12 Περιστέρι – Ολυμπιακός (Stoiximan GBL)

  • 16/12 Ολυμπιακός – Βαλένθια (EuroLeague)

  • 19/12 Ολυμπιακός – Βιλερμπάν (EuroLeague)

  • 21/12 Ολυμπιακός – Κολοσσός (Stoiximan GBL)

  • 26/12 Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός (EuroLeague)

  • 02/01 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (EuroLeague)

  • 04/01 Άρης – Ολυμπιακός (Stoiximan GBL)

  • 06/01 Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός (EuroLeague)

  • 09/01 Ολυμπιακός – Μπάγερν (EuroLeague)

  • 10/01 Καρδίτσα – Ολυμπιακός (Stoiximan GBL)

Vidcast: Στα Σχοινιά
Τελευταία Νέα