Σε αντίθεση με το προηγούμενο παιχνίδι κόντρα στη Στουρμ Γκρατς, όπου είχε συμπεριλάβει αναγκαστικά παίκτες από την Ακαδημία, ο Ράφα Μπενίτεθ αποφάσισε να μην καλέσει κανέναν νεαρό στην ευρωπαϊκή αποστολή του Παναθηναϊκού.

Οι επιλογές του Ισπανού τεχνικού δεν κρύβουν κάποια έκπληξη, καθώς συμπεριλαμβάνονται όλοι οι διαθέσιμοι παίκτες για την αναμέτρηση με τη Βικτόρια Πλζεν (11/12, 22:00).

Εκτός λίστας παραμένει ο Ντέσερς, τραυματίες είναι οι Πελίστρι, Σάντσες, Κυριακόπουλος.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού:

Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ–Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς.