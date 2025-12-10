Στις 10 Δεκεμβρίου 2022, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ροντινέι, σηματοδοτώντας την αρχή μιας επιτυχημένης πορείας στο Λιμάνι. Τρία χρόνια και 132 συμμετοχές μετά, με 7 γκολ και 25 ασίστ στο ενεργητικό του, ο Βραζιλιάνος φουλ-μπακ έχει αναδειχθεί σε αρχηγό και αγαπημένο παίκτη των οπαδών.

Μέσα από μια ανάρτηση στα social media, ο Ροντινέι ευχαρίστησε για τη στήριξη και τόνισε πως θα συνεχίσει να δίνει τον καλύτερό του εαυτό για την ομάδα, δείχνοντας την αφοσίωσή του στον Ολυμπιακό και την επιθυμία του να προσφέρει ακόμα περισσότερα στο μέλλον.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ροντινέι:

«10/12/2022

Σήμερα συμπληρώνονται ακριβώς 3 χρόνια από την ημέρα που έφτασα στην Ελλάδα, την ημέρα που παρουσιάστηκα ως παίκτης του Ολυμπιακού.

Αυτή ήταν η ημέρα που άρχισα να γράφω ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μου. Μπορώ να πω ότι είμαι ένας από εσάς, ένας ακόμη πολεμιστής του Πειραιά.

Σε 3 χρόνια έχουμε ζήσει πράγματα που μου φαίνονται περισσότερα από 10, αλλά μπορώ να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος εδώ και ελπίζω να συνεχίσω να σας φέρνω χαρά στην προσπάθεια επίτευξης σπουδαίων πραγμάτων για όσο περισσότερο μπορώ.

Σας ευχαριστώ όλους για όλο τον σεβασμό που μου έχετε. Ζητώ συγγνώμη για τα λάθη και τις αποτυχίες, αλλά να είστε σίγουροι ότι όσο φοράω αυτή τη φανέλα θα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό!!».

