Η μεγάλη μεταγραφική κίνηση του Ολυμπιακού για την ενίσχυση της περιφέρειας ολοκληρώθηκε, με τον Μόντε Μόρις να γίνεται επίσημα μέλος της ομάδας. Ο 30χρονος Αμερικανός γκαρντ αφήνει πίσω του εννέα σεζόν στο ΝΒΑ για να κάνει το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο, προσφέροντας στον Ολυμπιακό εμπειρία, σταθερότητα και πνευματική καθαρότητα στο παιχνίδι.
Ο Μόντε Μόρις αγωνίστηκε στην κορυφαία λίγκα του κόσμου από το 2017 έως το 2026, περνώντας από Ντένβερ Νάγκετς, Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, Ντιτρόιτ Πίστονς, Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Φοίνιξ Σανς και Ιντιάνα Πέισερς. Η εμπειρία του στο ΝΒΑ αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την περιφέρεια των «ερυθρολεύκων», δίνοντας νέες λύσεις στον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα.
✍️🏽 Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Monte Morris.#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFighthttps://t.co/VU2fNAsXPR
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) December 10, 2025
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Monte Morris.
Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο ως το τέλος της φετινής σεζόν.
Το who is who
Όνομα: Monte Morris
Γεννήθηκε: 27/06/1995
Υπηκοότητα: ΗΠΑ
Ύψος: 1.88 μ.
Θέση: Γκαρντ
Προηγούμενες Ομάδες
• 2017–2019 Iowa State Cyclones (Κολεγιακή NCAA)
• 2017–2022 Denver Nuggets
• 2022–2023 Washington Wizards
• 2023–2024 Detroit Pistons
• 2023-2024 Minnesota Timberwolves
• 2024–2025 Phoenix Suns
• 2025 Indiana Pacers
Οι αριθμοί του στο NBA
Στην καριέρα του στο NBA και σε 426 συμμετοχές είχε μέσο όρο 9.4 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ. Φέτος αγωνίστηκε σε 6 παιχνίδια με τη φανέλα των Indiana Pacers και είχε 3 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ.
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Σε ατομικό επίπεδο
• First-Team All-Big 12 (2017)
• 2x Second-team All-Big 12 (2015-2016)