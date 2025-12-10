Η μεγάλη μεταγραφική κίνηση του Ολυμπιακού για την ενίσχυση της περιφέρειας ολοκληρώθηκε, με τον Μόντε Μόρις να γίνεται επίσημα μέλος της ομάδας. Ο 30χρονος Αμερικανός γκαρντ αφήνει πίσω του εννέα σεζόν στο ΝΒΑ για να κάνει το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο, προσφέροντας στον Ολυμπιακό εμπειρία, σταθερότητα και πνευματική καθαρότητα στο παιχνίδι.

Ο Μόντε Μόρις αγωνίστηκε στην κορυφαία λίγκα του κόσμου από το 2017 έως το 2026, περνώντας από Ντένβερ Νάγκετς, Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, Ντιτρόιτ Πίστονς, Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Φοίνιξ Σανς και Ιντιάνα Πέισερς. Η εμπειρία του στο ΝΒΑ αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την περιφέρεια των «ερυθρολεύκων», δίνοντας νέες λύσεις στον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Monte Morris.

Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο ως το τέλος της φετινής σεζόν.

Το who is who

Όνομα: Monte Morris

Γεννήθηκε: 27/06/1995

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Ύψος: 1.88 μ.

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες Ομάδες

• 2017–2019 Iowa State Cyclones (Κολεγιακή NCAA)

• 2017–2022 Denver Nuggets

• 2022–2023 Washington Wizards

• 2023–2024 Detroit Pistons

• 2023-2024 Minnesota Timberwolves

• 2024–2025 Phoenix Suns

• 2025 Indiana Pacers

Οι αριθμοί του στο NBA

Στην καριέρα του στο NBA και σε 426 συμμετοχές είχε μέσο όρο 9.4 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ. Φέτος αγωνίστηκε σε 6 παιχνίδια με τη φανέλα των Indiana Pacers και είχε 3 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Σε ατομικό επίπεδο

• First-Team All-Big 12 (2017)

• 2x Second-team All-Big 12 (2015-2016)