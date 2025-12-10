Ενώ οι φήμες για το μέλλον του στο NBA και πιθανές ανταλλαγές με τους Νικς συνεχίζουν να φουντώνουν, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέλεξε να επενδύσει στη Νέα Υόρκη, ανεξάρτητα από την αθλητική του καριέρα. Σύμφωνα με δεκάδες ρεπορτάζ στις ΗΠΑ, ο Έλληνας σούπερ σταρ προχώρησε στην αγορά ενός συγκροτήματος διαμερισμάτων στο Μπρούκλιν, αξίας 14,1 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η τοποθεσία της επένδυσης (Μπρούκλιν, κοντά σε Νικς και Νετς) δημιούργησε αρχικά φήμες για πιθανή μετεγγραφή, ωστόσο η κίνηση έχει καθαρά οικονομικό σκοπό. Το συγκρότημα αποτελείται από 28 διαμερίσματα σε οκτώ ορόφους, στην οδό Clarkson 111. Η αγορά ξεκίνησε στις 18 Νοεμβρίου και ολοκληρώθηκε επίσημα στις 9 Δεκεμβρίου.

Κάθε διαμέρισμα στην περιοχή ενοικιάζεται περίπου προς 3.000 δολάρια τον μήνα, κάτι που σημαίνει ότι η επένδυση μπορεί να αποφέρει πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια ετησίως σε έσοδα, ενώ με τον καιρό θα προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη απόδοση. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Αντετοκούνμπο και της οικογενειακής εταιρείας «GFI Limited», το οποίο περιλαμβάνει ακίνητα και επιχειρηματικές δραστηριότητες σε Ελλάδα και ΗΠΑ – από τη Μεσσηνία και το Costa Navarino μέχρι το Μιλγουόκι και τη Νέα Υόρκη.