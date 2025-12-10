Η 6η αγωνιστική του Champions League επιφύλαξε εντυπωσιακά αποτελέσματα για Άγιαξ και Κοπεγχάγη, οι οποίοι πανηγύρισαν σπουδαίες νίκες μακριά από την έδρα τους.

Ο Άγιαξ, μετά από πέντε συνεχόμενες ήττες, «έσπασε το ρόδι» κερδίζοντας εκτός έδρας με 4-2 την Καραμπάγκ. Οι Ολλανδοί, που ξεκίνησαν ως αουτσάιντερ, κατάφεραν να ανατρέψουν δύο φορές το σκορ, με τρία γκολ μεταξύ 79’ και 90’, πανηγυρίζοντας τους πρώτους βαθμούς τους στη φετινή διοργάνωση. Η νίκη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον Ολυμπιακό, που θα αντιμετωπίσει τον Άγιαξ στο φινάλε της League Phase, καθώς δείχνει την ανανεωμένη δυναμική των Ολλανδών.

Στο άλλο παιχνίδι, η Κοπεγχάγη επικράτησε με 3-2 στη Βιγιαρεάλ, κάνοντας σημαντικό βήμα για την είσοδό της στην πρώτη 24άδα του Champions League. Οι Δανοί προηγήθηκαν δύο φορές με γκολ των Ελιουνούσι (2’) και Ασουρί (48’), ενώ οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με Κομεσάνια (47’) και Ολιβασέγι (56’). Το νικητήριο τέρμα ήρθε στο 90ο λεπτό από τον Κορνέλιους, χαρίζοντας το τρίποντο στην ομάδα του Παντελή Χατζηδιάκου, που έμεινε στον πάγκο.

Με αυτά τα αποτελέσματα, Άγιαξ και Κοπεγχάγη έκλεισαν δυναμικά τη League Phase, αφήνοντας ανοιχτή την προοπτική για την επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.