Nέα εποχή για τη Suzuki που μπαίνει στην ηλεκτροκίνηση με το νέο e-Vitara. Το νέο μοντέλο έχει εντυπωσιακή σχεδίαση με μεγάλης διαμέτρου τροχούς και μακρύ μεταξόνιο.

Το νέο Suzuki e Vitara έρχεται σε μια περίοδο όπου η ηλεκτροκίνηση είναι στα φόρτε της. Το ιαπωνικό SUV με την εμπειρία των πολλών ετών περνάει στη νέα εποχή, με ένα αυτοκίνητο που έχει το χάρισμα των προκατόχων του – σε άνεση, οδική συμπεριφορά κ.α – αλλά πλέον μπαίνει στην πρίζα. Το νέο e-Vitara πατάει στη νέα πλατφόρμα Heartect-e ειδικά για BEV, όπου το ηλεκτρικό σύστημα BEV αποτελείται από τον υψηλής απόδοσης eAxle που ενσωματώνει το μοτέρ και τον inverter, μαζί με τις μπαταρίες λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου (LFP), που σχεδιάστηκαν για ασφάλεια και αξιοπιστία.

Επίσης, φέρει το “ALLGRIP-e”, ένα ηλεκτρικό σύστημα τετρακίνησης που αξιοποιεί την τεχνογνωσία της Suzuki στην τετρακίνηση, με δύο ανεξάρτητα eAxles εμπρός και πίσω. Το σύστημα προσφέρει όχι μόνο ισχυρή απόδοση αλλά και εξαιρετική ανταπόκριση με ακριβή έλεγχο. Επιπλέον, περιλαμβάνει λειτουργία Trail για ομαλή διέλευση σε δύσκολα εδάφη, μειώνοντας την ισχύ στους τροχούς που χάνουν πρόσφυση (σπινάρουν) και διανέμοντας τη ροπή κίνησης στον αντίθετο τροχό με την καλύτερη πρόσφυση (λειτουργία LSD).

Οι πελάτες στο εγγύς μέλλον, όπως τόνισαν τα στελέχη της φίρμας στην πρώτη πανελλαδική παρουσίαση θα έχουν τη δυνατότητα να το επιλέξουν ανάμες από τρεις τύπους συστημάτων μετάδοσης κίνησης. Το 2WD e Vitara εξοπλίζεται με κινητήρα ισχύος 144 ή 174 ίππων και με ροπή 193 Nm . Το 4WD αποδίδει συνδυαστικά 184 PS και 307 Nm. Οι ηλεκτρικές αυτονομίες είναι αρκετά ικανοποιητικές, όπου μετά από ένα φουλάρισμα προσφέρει κατά μέσο όρο 344 χλμ. για την έκδοση 49 kWh 2WD, 426 χλμ. για την 61 kWh 2WD, και 395 χλμ. για την 61 kWh 4WD. Η κατανάλωση αντίστοιχα είναι 14,9 κιλοβατώρες κάθε 100 χλμ.

Το βασικό μοντέλο επιταχύνει από 0-100 χλμ./ώρα σε 9,6 δλ., το πιο δυνατό 2WD σε 8,7 δλ. και το 4WD σε 7,4 δλ., με την τελική να περιορίζεται στα 150 χλμ./ώρα.

Είναι μοντέρνο σχεδιαστικά, ακολουθώντας τη γραμμή των προκατόχων του ενώ στο εσωτερικό του φέρει ένα ενιαίο πάνελ όπου ενσωματώνονται ο ψηφιακός πίνακας οργάνων των 10,25 ιντσών και η οθόνη του infotainment των 10,1 ιντσών.