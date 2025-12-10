Η Mercedes-Benz προσφέρει στην αγορά τη νέα CLA, που συνοπτικά έχει υβριδική τεχνολογία στο φουλ, τεχνητή νοημοσύνη και την γνώριμη πολυτέλεια που χαρακτηρίζει το πολυτελές αστέρι. Επίσης, προσφέρεται και σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση.

Το νέο μοντέλο έχει μήκος 4.7 μέτρα, όπως στο εμπρός τμήμα του φέρει το νέο, φωτιζόμενο μοτίβο Mercedes-Benz, αποτελούμενο από τα 142 μικρά αστέρια και το μεγάλο εμβληματικό αστέρι στο κέντρο. Στο σαλόνι του φέρει την προαιρετική οθόνη Superscreen MBUX, αποτελούμενη από μια οθόνη οδηγού 10,25 ιντσών, την κεντρική οθόνη των 14 ιντσών και μία ακόμα οθόνη 14 ιντσών για το συνοδηγό. Το νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπει τακτικές ενημερώσεις over-the-air για τις πιο σημαντικές λειτουργίες του οχήματος.

Τα υβριδικά μοντέλα CLA έχουν υβριδική τεχνολογία που θα μπορούν να κινούνται και αμιγώς ηλεκτρικά και να ανακτούν ενέργεια. Το νέο σχήμα κάτω από το καπό περιλαμβάνει τον turbo βενζινοκινητήρα 1.5 λτ. Όντας η η βάση που θα πατάνε οι υβριδικές εκδόσεις. Η 48V Hybrid έκδοση με μπαταρία 1,3 kWh συνδυάζεται με ηλεκτροκινητήρα και μπορεί να παρέχει αμιγώς ηλεκτρική κίνηση μέχρι και περίπου την ταχύτητα των 100 χλμ./ώρα. Ο ηλεκτροκινητήρας είναι ενσωματωμένος σε ένα νέο, πολύ συμπαγές κιβώτιο οκτώ σχέσεων διπλού συμπλέκτη μετάδοσης (8F-eDCT). Η CLA 180 προσφέρει συνδυαστική ισχύ 156 ίππων. Μπορεί να επιταχύνει από τα 0 στα 0-100 χλμ./ώρα σε 8,8 δλ., καταναλώνει 4,9 λτ./100 χλμ. και εκπέμπει 111 γρ./χλμ. CO2.

Οι ηλεκτρικές CLA, όπως για παράδειγμα η CLA 200 εφοδιάζεται με ηλεκτρομοτέρ ισχύος 224 ίππων και προσφέριε αυτονομία έως 542 χιλιόμετρα.

H CLA 200 διαθέτει 184 ίππους, ενώ η CLA 220 των 211 ίππων έχει ακόμη πιο σπορ εππιδόσεις. Στην Ελλάδα η CLA 180 1.5 156 PS κοστίζει από 49.950€ και η αμιγώς ηλεκτρική από 49.550 ευρώ.