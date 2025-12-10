Νεο ιστορικό ρεκόρ παραδόσεων σημείωσε η Leapmotors, φίρμα που έχει στη γκάμα της αρκετά ηλεκτρικά μοντέλα. Πιο συγκεκριμένα, τον Νοέμβριο η κινέζικη εταιρία παρέδωσε συνολικά 70.327 οχήματα, αριθμός που περιλαμβάνει τόσο την εγχώρια αγορά όσο και τις εξαγωγές, σηματοδοτώντας τον έβδομο συνεχόμενο μήνα ανοδικής πορείας.

Μάλιστα, από τις 15 Νοεμβρίου, η Leapmotor ανακοίνωσε ότι έχει ξεπεράσει τις 500.000 ετήσιες παραδόσεις, πετυχαίνοντας νωρίτερα τον στόχο που είχε θέσει για το 2025, πριν ακόμη τον αναθεωρήσει προς τα πάνω.

Προσφάτως, αποκάλυψε το ολοκαίνουργιο αμιγώς ηλεκτρικό Leapmotor Α10 το πρώτο μοντέλο που χρησιμοποιεί την πλατφόρμα “Α” της μάρκας.

Έχει μήκος 4,2 m, πλάτος 1,8 και ύψος 1,6 m, αποτελώντας ένα SUV με αστικό χαρακτήρα και τεράστιες δυνατότητες. Με μεταξόνιο 2,6 m, το A10 καταρρίπτει το δεδομένο ότι οι κόμπακτ εξωτερικές διαστάσεις σημαίνουν περιορισμούς στην ευρυχωρία της καμπίνας.