Το Renault Group και η Ford ανακοίνωσαν μια στρατηγική συνεργασία-ορόσημο, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της Ford στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικών οχημάτων και τη σημαντική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και των δύο εταιρειών σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Κεντρικός πυλώνας της συνεργασίας αποτελεί η συμφωνία για την ανάπτυξη δύο ξεχωριστών ηλεκτρικών επιβατικών μοντέλων Ford. Τα νέα οχήματα θα βασίζονται στην πλατφόρμα Ampere, με τα ισχυρά πλεονεκτήματα και την ανταγωνιστικότητα του Renault Group στην ηλεκτροκίνηση.

Σχεδιασμένα από τη Ford και εξελιγμένα σε συνεργασία με το Renault Group, τα δύο μοντέλα θα φέρουν αυθεντικό Ford DNA, δυναμικά χαρακτηριστικά οδήγησης και μια διαισθητική εμπειρία χρήσης. Αποτελούν το πρώτο βήμα μιας νέας, ολοκληρωμένης προϊοντικής στρατηγικής της Ford για την Ευρώπη. Το πρώτο από τα δύο οχήματα αναμένεται στις εκθέσεις στις αρχές του 2028.