Η Citroën παρουσιάζει το ELO, ένα πρωτότυπο αυτοκίνητο που ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τη μάρκα. Όπως αναφέρει η φίρμα το ELO προβλέπει τις ανάγκες ενός κόσμου εν κινήσει: είναι ένα διασκεδαστικό, έξυπνο, προσβάσιμο, ευρύχωρο και υπεύθυνο μέσο μεταφοράς, το οποίο προσφέρει επίσης ένα ευρύτερο και

Θα προσφέρει πρωτοποριακές λύσεις για να επανεφεύρει την εμπειρία διαβίωσης στην καμπίνα του αυτοκινήτου και να ερμηνεύσει εκ νέου το πνεύμα των MPV και των οχημάτων αναψυχής που έχουν διαμορφώσει την ιστορία της.

Εστιάζοντας σε αρχιτεκτονικές που έχουν σχεδιαστεί εξαρχής για ηλεκτρικά οχήματα. Το μικρό μοντέλο με μήκος 4,1 μέτρα, απεικονίζεται ένα «μικρό που λειτουργεί σαν μεγάλο», ένα πραγματικό «μικροσκοπικό σπίτι» γεμάτο έξυπνα χαρακτηριστικά.

Θα είναι ένα πραγματικός χώρος διαβίωσης, με πλεονεκτήματα μιας 100% ηλεκτρικής αρχιτεκτονικής προσφέροντας ένα συμπαγές μέγεθος που κρύβει εξαιρετικό εσωτερικό χώρο. Ένα minivan με έξυπνο σχεδιασμό (4,10 μ.) που θα κάνει τον επιβάτη να αισθάνεται σαν στο σπίτι του.

θα μπορεί να φιλοξενήσει έως και έξι άτομα, με μοντέρνο, πολύχρωμο και χαρούμενο σχεδιασμό του.

Με το ELO, δεν είναι ο πελάτης που προσαρμόζεται στο αυτοκίνητο, αλλά το αυτοκίνητο που προσαρμόζεται στις ανάγκες του πελάτη. Το βασικό μοντέλο διαθέτει τέσσερα καθίσματα με κεντρικά τοποθετημένο κάθισμα οδηγού, το οποίο προσφέρει μια νέα αίσθηση ορατότητας, ενώ οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν τεράστιο χώρο. Το κάθισμα του οδηγού μπορεί να περιστραφεί για συνομιλία ή εργασία με ειδική υποστήριξη. Και εάν είναι απαραίτητο, μπορούν να αναπτυχθούν δύο επιπλέον καθίσματα για να μεταφέρουν έξι άτομα.

Μπορεί επίσης να μετατραπεί σε χώρο ύπνου για δύο άτομα, αίθουσα home cinema, τροφοδοτικό και πολλές άλλες χρήσεις. Το ELO φέρνει επανάσταση στον κόσμο της κινητικότητας και γίνεται ο καταλύτης για κοινές στιγμές με τον σύντροφό σας, την οικογένεια και τους φίλους σας.

Οι σχεδιαστές έχουν μαζί τους, δύο συνεργάτες . Τη Decathlon, της οποίας η ομάδα σχεδιασμού συνέβαλε με την εμπειρία της σε αθλήματα και υπαίθριες δραστηριότητες, επιτρέποντας στην ομάδα να φανταστεί νέα χαρακτηριστικά και να τολμήσει να χρησιμοποιήσει καινοτόμα υλικά, και η Goodyear, η οποία ανέπτυξε νέα έξυπνα ελαστικά σχεδιασμένα για υπαίθρια χρήση.