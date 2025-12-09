Ο Ολυμπιακός πέτυχε την πρώτη του νίκη στη League Phase του Champions League, επικρατώντας 1-0 της Καϊράτ στην Αστάνα.

Ο Ζέλσον Μαρτίνς υπογράμμισε τη σημασία του θετικού αποτελέσματος για την ομάδα και αναφέρθηκε επίσης στο εντυπωσιακό τέρμα που σημείωσε.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι κάτι που το χρειαζόμασταν. Δεν είχαμε την τύχη με το μέρος μας στα προηγούμενα ματς αλλά σήμερα το πετύχαμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό.

Δεν φοβηθήκαμε, δεν ήταν ατυχία αλλά νομίζω ότι ήταν η μεγάλη ικανότητα του τερματοφύλακα. Εμείς όμως παλεύαμε μέχρι το τέλος να σκοράρουμε».

Για το γκολ του: «Όταν βρέθηκα είδα ότι είμαι κοντά. Είδα ότι θα έπρεπε να δώσω πάσα αλλά διαπίστωσα ότι η εστία ήταν άδεια και έτσι αποφάσισα να σουτάρω».