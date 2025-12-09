Ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 1-0 της Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μιλώντας μετά το τέλος της αναμέτρησης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εμφάνιση των παικτών του, αποφεύγοντας παράλληλα να αναφερθεί σε πιθανά σενάρια πρόκρισης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προπονητή:

Για το ματς: «Σήμερα πραγματικά κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, είχαμε τόσες πολλές ευκαιρίες. Ο αντίπαλος ήταν καλός αμυντικά, δεν μας επέτρεψε να βάλουμε γκολ. Ήρθε το γκολ μετά, στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν επίσης καταιγιστικοί. Μας απείλησαν όμως χωρίς να ανησυχήσουμε. Στο τέλος θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει πολλά περισσότερα γκολ, είχαμε τρία δοκάρια. Αλλά στο τέλος όταν βάζεις ένα γκολ και δεν δέχεσαι παίρνεις τους τρεις πόντους».

Για το αν το πιστεύουν περισσότερο πλέον για την πρόκριση: «Είναι πάρα πολύ νωρίς. Θα περάσουν τα Χριστούγεννα, με τη νέα χρονιά θα είναι το πρώτο ευρωπαϊκό μας παιχνίδι, θα ανησυχήσουμε για αυτό λίγο αργότερα».

Για την εμφάνιση του Μουζακίτη: «Πάντα θέλετε να ξεχωρίζετε κάποιον παίκτη. Δεν το βλέπω έτσι. Ήταν ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι από όλη την ομάδα. Από την άμυνα, τους χαφ και τους επιθετικούς, ήταν συνολικά μια καλή εμφάνιση».