Tζαβέλλας σε παίκτες Παναθηναϊκού: «Στηρίξτε τον προπονητή»
Ο Γιώργος Τζαβέλλας βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού και αποχαιρέτησε τους παίκτες των «πράσινων», μετά τη λύση της συνεργασίας του με το «τριφύλλι». Ο παλαίμαχος διεθνής ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές να στηρίξουν τον Ράφα Μπενίτεθ και τους ευχαρίστησε για το διάστημα που πέρασαν μαζί. Μεταξύ άλλων, ο Τζαβέλλας ανέφερε: «Σας ευχαριστώ πολύ γιατί είχαμε […]
Έφυγε από την ζωή ο Κίμων Γκιουλιστάνης
Βαρύ πένθος για τον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, καθώς ο Κίμων Γκιουλιστάνης, επί σειρά ετών πρόεδρος της ΕΣΚΑΝΑ, πέθανε σήμερα (9/12) το πρωί από ανακοπή καρδιάς. Η είδηση της απώλειάς του προκάλεσε συγκίνηση στον μπασκετικό κόσμο, που αναγνωρίζει το σημαντικό έργο και την προσφορά του στον αθλητισμό. Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΣΚΑΝΑ: «Έχει μείνει άναυδο […]
Καϊράτ Αλμάτι: Χωρίς τον Νταστάν Σατπάεφ κόντρα στον Ολυμπιακό
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην Αστάνα για το καθοριστικό ματς με την Καϊράτ, όπου και οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να διατηρήσουν ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης. Οι Πειραιώτες έχουν δύο βαθμούς και χρειάζονται αποκλειστικά το τρίποντο. Το μεγάλο νέο για τους πρωταθλητές Καζακστάν αφορά την απουσία του Νταστάν Σατπάεφ. Το παιδί-θαύμα της Καϊράτ, που έχει ήδη συμφωνήσει να […]
Ηχηρό μήνυμα Σαλάχ μετά την κόντρα με Σλοτ – Η πρώτη ανάρτηση που φουντώνει τα σενάρια για το μέλλον του
Ο Μοχάμεντ Σαλάχ έκανε την πρώτη του ανάρτηση στα social media μετά το ξέσπασμά του κατά του Άρνε Σλοτ, το οποίο άφησε ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο για το μέλλον του στη Λίβερπουλ. Το προηγούμενο διάστημα, ο Αιγύπτιος είχε παραχωρήσει μια ιδιαίτερα αιχμηρή συνέντευξη, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για τον χρόνο συμμετοχής του και τη σχέση του […]
Σερβικό σενάριο… φαντασίας για «ανταλλαγή» Ντόντα Χολ – Ταϊρίκ Τζόουνς
Ένα… απίστευτο σενάριο παρουσιάζει σερβικό δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο η Παρτίζαν φέρεται να επιχείρησε να προτείνει στον Ολυμπιακό μια ανύπαρκτη στη EuroLeague διαδικασία ανταλλαγής: τον Ταϊρίκ Τζόουνς για τον Ντόντα Χολ. Ο Τζόουνς έχει χάσει σημαντικά την εκτίμηση των φίλων της Παρτίζαν, με τις αντιδράσεις του κόσμου να κορυφώνονται ακόμη και σε εντυπωσιακό κάρφωμά […]