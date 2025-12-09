Γιώργος Τζαβέλλας βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο του βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού και αποχαιρέτησε τους παίκτες των «πράσινων», μετά τη λύση της συνεργασίας του με το «τριφύλλι». Ο παλαίμαχος διεθνής ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές να στηρίξουν τον Ράφα Μπενίτεθ και τους ευχαρίστησε για το διάστημα που πέρασαν μαζί.

Μεταξύ άλλων, ο Τζαβέλλας ανέφερε:

«Σας ευχαριστώ πολύ γιατί είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία. Σ’ αυτόν τον 1,5 χρόνο μου στην ομάδα χάρηκα ιδιαίτερα γιατί δουλέψαμε όλοι μαζί για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θέλω να σας ζητήσω να στηρίξετε τον προπονητή και τους ανθρώπους της ομάδας, να αγαπάτε τις οικογένειές σας γιατί το επάγγελμα του ποδοσφαιριστή έχει αλλάξει πολύ τα τελευταία χρόνια κι έχετε βάρος στους ώμους σας και να προσέχετε τους εαυτούς σας».