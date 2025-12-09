Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ηρακλή την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου στο “Γ. Καραϊσκάκης”, σε παιχνίδι για την 5η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Η ΠΑΕ ανακοίνωσε ότι από την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, στις 13:00, θα τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια της αναμέτρησης, δίνοντας την ευκαιρία στους φιλάθλους να κλείσουν έγκαιρα τη θέση τους για το σημαντικό παιχνίδι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

“H ΠΑΕ Ολυμπιακός, για τον αγώνα της 5ης Αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson απέναντι στον Π.Ο.Τ. Ηρακλή που θα διεξαχθεί στο Στάδιο “Γ. Καραϊσκάκης” την Τετάρτη 17/12 και ώρα 18:00, ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τα εξής:

Εισιτήρια θα διατεθούν ΜΟΝΟ μέσω Internet (www.olympiacos.org) από αύριο Τετάρτη 10/12 από τις 13:00 και έως την εξάντλησή τους ή έως την έναρξη του αγώνα.

H είσοδος στο γήπεδο γίνεται ΜΟΝΟ με τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet.

Αγοράζοντας κωδικούς εισιτηρίων, θα σας αποστέλλεται email με ένα αρχείο PDF ανά κωδικό/εισιτήριο, το οποίο θα περιλαμβάνει τον κωδικό του για την εισαγωγή του στο Gov.gr Wallet.

Την εφαρμογή Gov.gr Wallet μπορεί οποιοσδήποτε να κατεβάσει από το Google Play ή το App Store εφόσον είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

Όποιος δεν έχει εγγραφεί μπορεί να το κάνει στο emep.gov.gr.

Για παιδιά κάτω των 15 ετών που δεν διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, ο κηδεμόνας εισέρχεται στο δικό του Gov.gr Wallet προσθέτοντας πρώτα το δικό του κωδικό/εισιτήριο και στη συνέχεια το παιδικό. Για λοιπές περιπτώσεις ανατρέξτε στο https://tickets.gov.gr/ ή πατήστε εδώ.

Για τους αλλοδαπούς που δεν διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet και έχουν ξένο διαβατήριο, αγοράζουν κανονικά από την πλατφόρμα μας τον κωδικό/εισιτήριο χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Gov.gr Wallet επιλέγουν το πεδίο Non Greek Resident και στο επόμενο βήμα ταυτοποίησης σκανάρουν τον κωδικό/εισιτήριο (δεν επιλέγουν το Skip) και στη συνέχεια σκανάρουν με NFC το διαβατήριο τους, η επιλογή event tickets στην αρχική σελίδα της εφαρμογής Gov.gr Wallet είναι μόνο για αλλοδαπούς.