Ο Ντέγιαν Λόβρεν, αμυντικός του ΠΑΟΚ και στενός φίλος του Μοχάμεντ Σαλάχ, σχολίασε τα γεγονότα που έχουν αναστατώσει τη Λίβερπουλ τις τελευταίες ημέρες, παίρνοντας ανοιχτά το μέρος του Αιγύπτιου σταρ. Η ένταση μεταξύ Σαλάχ και Άρνε Σλοτ έχει κορυφωθεί, με τον Ολλανδό τεχνικό να αφήνει εκτός αποστολής τον παίκτη για το παιχνίδι με την Ίντερ στο Champions League, με αποτέλεσμα ο Σαλάχ να μείνει στο προπονητικό κέντρο της ομάδας.

Με φόντο τις συζητήσεις για το μέλλον του και τη φωτογραφία που ανάρτησε στα social media χωρίς λεζάντα, ο Σαλάχ δέχθηκε δεκάδες σχόλια — ανάμεσά τους και αυτό του Λόβρεν, ο οποίος έγραψε: «Ο μόνος τρόπος να πολεμήσεις την αδικία είναι να τα δώσεις όλα». Όταν ένας χρήστης του απάντησε λέγοντας πως δεν υπάρχει καμία αδικία, ο Κροάτης στόπερ αντέδρασε έντονα: «Δεν έχετε ιδέα τι συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες. Μείνε σπίτι με το πληκτρολόγιό σου και συνέχισε να υποστηρίζεις τη λάθος πλευρά».

Dejan Lovren’s message to Salah: “The only way to deal with injustice is to fight with all our strengths” ❤️💯 pic.twitter.com/SLAR9ammHN — Javed Rashid Khan (@javedrashidINC) December 9, 2025

Με αυτό το σχόλιο, ο Λόβρεν άφησε να εννοηθεί ότι τα προβλήματα του Σαλάχ με τον Σλοτ ξεπερνούν κατά πολύ το γεγονός ότι έμεινε τρεις αγώνες στον πάγκο, δίνοντας συνέχεια στη συζήτηση γύρω από το μέλλον του Αιγύπτιου στη Λίβερπουλ.