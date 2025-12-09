Μετά την νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Καϊράτ Αλμάτι για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League δείτε όσα δήλωσε ο Ντάνιελ Ποντένσε μετά την λήξη του παιχνιδιού:

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

“Ήταν μία νίκη που την κυνηγούσαμε καιρό, δεν είχαμε καταφέρει να την πάρουμε, παρότι την αξίζαμε σε κάποια ματς. Είμαστε χαρούμενοι που πήραμε τους τρεις βαθμούς. Τους είχαμε ανάγκη.

Είμαστε ικανοποιημένοι με το παιχνίδι που κάναμε. Νομίζω κάναμε ένα πολύ ολοκληρωμένο παιχνίδι σε άμυνα και επίθεση. Είχαμε τις ευκαιρίες για δύο ή τρία γκολ παραπάνω”.