Μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό στην Αστάνα! Οι Ερυθρόλευκοι με γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς (73’), επικράτησαν της Καϊράτ με 1-0, για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League και έμειναν «ζωντανοί» στη μάχη της πρόκρισης. Εξαιρετικοί οι Πειραιώτες, που είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων σε όλο το παιχνίδι, με τους πρωταθλητές Ελλάδας να σκοράρουν ένα εντυπωσιακό γκολ στο δεύτερο ημίχρονο με τον Πορτογάλο και να έχουν τρία δοκάρια: Δύο με τον Ελ Κααμπί και 1 με τον Ταρέμι.

Ένας μονόλογος για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τον Ολυμπιακό να επιβεβαιώνει την ανωτερότητά του και να φεύγει με το διπλό από την «παγωμένη» Αστάνα, με το 1-0 να «κολακεύει» την Καϊράτ, που θα μπορούσε να είχε δεχθεί πολλά περισσότερα γκολ, αν δεν είχε σε μεγάλη μέρα τον τερματοφύλακα της, Αναρμπέκοφ,

Με αυτό το τρίποντο ο Ολυμπιακός ανέβηκε στους 5 βαθμούς και παρέμεινε στο κόλπο της πρόκρισης, με τους Ερυθρόλευκους να είναι αποφασισμένοι να παλέψουν με όλες τους τις δυνάμεις για να περάσουν στην επόμενη φάση του Champions League.

Έτσι παρατάχθηκαν

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκίνησε τον Ολυμπιακό με τον Τζολάκη μπροστά από την εστία και τους Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Μουζακίτης και Έσε ήταν στα χαφ, με τους Ποντένσε, Μαρτίνς και Τσικίνιο πίσω από τον Ελ Κααμπί. Ο Ουραζμπακτίν από την άλλη, ξεκίνησε την Καϊράτ με τους: Αναρμπέκοφ, Μάτα, Σορόκιν, Σιρομπόκοφ, Ταπάλοφ, Γκλάζερ, Μπάιμπεκ, Μρίνσκι, Ρικαρντίνιο, Ζάρια και Εντμίλσον.

Ευκαιρίες με Ελ Κααμπί

Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από την Καϊράτ στο πρώτο ημίχρονο και ολοκλήρωσε το 45άλεπτο με 8-0 τελικές, 18-1 επιθέσεις και 6-0 κόρνερ.

Οι Ερυθρόλευκοι απείλησαν για πρώτη φορά στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Τσικίνιο. Ο Έσε έκανε ωραία ενέργεια από δεξιά, ανέβηκε και σέντραρε προς τον Ελ Κααμπί, η μπαλιά του κόπηκε από την άμυνα των γηπεδούχων, αλλά ο Τσικίνιο πήρε το ριμπάουντ και σούταρε δυνατά από το ύψος της μεγάλης περιοχής, όμως, η μπάλα έφυγε άουτ.

Τρία λεπτά αργότερα (7’) ο Ελ Κααμπί πήρε την κεφαλιά, μετά από σέντρα του Ποντένσε, αλλά η μπάλα έφυγε μακριά από την εστία του τερματοφύλακα της Καϊράτ.

Στο 18’ οι Ερυθρόλευκοι έφτασαν μια ανάσα από το γκολ, αλλά ο Ελ Κααμπί στάθηκε άτυχος.

Ο Ποντένσε έκανε τη σέντρα από αριστερά, ο Ελ Κααμπί προσπάθησε να σκοράρει με κεφαλιά-ψαράκι, αλλά ο πορτιέρο της Καϊράτ έδιωξε σε κόρνερ και κράτησε το μηδέν. Στο 21’ οι Ερυθρόλευκοι σκόραραν με τον Ελ Κααμπί, μετά από γύρισμα του Τσικίνιο από δεξιά, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Πορτογάλου στην αρχή της φάσης.

Δευτερόλεπτα αργότερα, οι Πειραιώτες είχαν μια ακόμα τελική και πάλι με τον Μαροκινό. Ο Αφρικανός επιθετικός έκανε το δυνατό σουτ, αλλά ο τερματοφύλακας της Καϊράτ έπεσε στη γωνία του και απέκρουσε.

Λίγο πριν τη συμπλήρωση μισής ώρας (28’), ο Τσικίνιο δοκίμασε το πόδι του έξω από τη μεγάλη περιοχή, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

Οι Ερυθρόλευκοι ήταν καλύτεροι από την Καϊράτ, που δεν απείλησε σε κανένα σημείο του πρώτου ημιχρόνου τον Κωνσταντίνο Τζολάκη, αλλά το τελευταίο σφύριγμα του Ισπανού διαιτητή, Μαρτίνεθ Μουνουέρα, στο πρώτο μέρος βρήκε τις δύο ομάδες στο 0-0.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο χωρίς αλλαγές, με τους Ερυθρόλευκους στο 46’ να κερδίζουν πέναλτι σε μαρκάρισμα στον Ελ Κααμπί, αλλά να ακυρώνεται για οφσάιντ του Μαροκινού στην αρχή της φάσης.

Στο 60’ οι Πειραιώτες απείλησαν με τον Τσικίνιο. Μετά από πάσα του Ζέλσον Μαρτίνς, ο Πορτογάλος σούταρε δυνατά έξω από τη μεγάλη περιοχή, αλλά ο Αναρμπέκοφ απέκρουσε.

Δύο λεπτά αργότερα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε τις πρώτες του αλλαγές στο παιχνίδι, με τους Στρεφέτσα και Ταρέμι να παίρνουν τις θέσεις των Ποντένσε και Τσικίνιο.

«Λύτρωση» με Ζέλσον Μαρτίνς

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να πιέζει και στο 73’ βρήκε το γκολ που έψαχνε με τον Ζέλσον Μαρτίνς. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ βρέθηκε από δεξιά μέσα στην περιοχή της Καϊράτ, προσποιήθηκε ότι θα πασάρει, αλλά τελικά εκτέλεσε ο ίδιος, με τον Ίβηρα να κάνει ένα καταπληκτικό σουτ στην κλειστή γωνία του Αναρμπέκοφ και να «γράφει» το 1-0.

Τρία δοκάρια!

Μετά το γκολ του Ζέλσον, ο Ολυμπιακός είχε τρία δοκάρια. Δύο με τον Ελ Κααμπί και ένα με τον Ταρέμι.

Στο 76’ ο Ταρέμι έκανε το φαλτσαριστό σουτ από αριστερά, ο Αναρμπέκοφ άπλωσε το χέρι του και ακούμπησε τόσο-όσο, για να στείλει την μπάλα στο αριστερό κάθετο δοκάρι της εστίας του.

Δευτερόλεπτα αργότερα οι Ερυθρόλευκοι έχασαν διπλή ευκαιρία. Ο Μουζακίτης έκανε τη σέντρα, ο Ελ Κααμπί πήρε την κεφαλιά, ο τερματοφύλακας της Καϊράτ απέκρουσε, η μπάλα έφτασε στον Ταρέμι, αυτός έκανε την προβολή από κοντά, αλλά αστόχησε.

Στο 79’ ο Ολυμπιακός είχε δεύτερο δοκάρι με τον Ελ Κααμπί. Ο Ταρέμι άνοιξε στον Μαροκινό επιθετικός, αυτός σούταρε από αριστερά, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Αναρμπέκοφ.

Με τη συμπλήρωση των 90’, ο Μαροκινός είχε δεύτερο δοκάρι και τρίτο συνολικά για τον Ολυμπιακό. Ο Ελ Κααμπί πέρασε τον τερματοφύλακα και σούταρε, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Αναρμπέκοφ.

Ο πορτιέρο της Καϊράτ στο 90+1’ έκανε μια ακόμα μεγάλη απόκρουση στο αποψινό παιχνίδι, αυτή τη φορά σε δυνατό σουτ του Στρεφέτσα από αριστερά.

Παρά τις εξαιρετικές αποκρούεις του Αναρμπέκοφ και τα τρία δοκάρια, ο Ολυμπιακός έφυγε με το διπλό από την Αστάνα και παρέμεινε γερά στο κόλπο της πρόκρισης.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η υπομονή και η επιμονή του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι δεν σταμάτησαν στιγμή να πιστεύουν στο γκολ και στο 73’ το βρήκαν με τον Ζέλσον Μαρτίνς.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ποιος άλλος; Ο Ζέλσον Μαρτίνς. Ο Πορτογάλος «ψάρωσε» τον τερματοφύλακα της Καϊράτ, προσποιήθηκε ότι θα κάνει σέντρα και τελείωσε τη φάση με εξαιρετικό σουτ στην κλειστή γωνία του Αναρμπέκοφ για το 1-0.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Δεν υπήρχε κάποιος που να υστέρησε περισσότερο από τους άλλους.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Μαρτίνεθ Μουνουέρα έκανε αρκετά λάθη στον πειθαρχικό τομέα, με πολλά από τα σφυρίγματά του να προκαλούν εκνευρισμό στους Ερυθρόλευκους.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Οι Κάρλος ντελ Θέρο Γκράντε (VAR) και Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιλανουέβα (AVAR) ήλεγξαν το γκολ του Ελ Κααμπί στο πρώτο ημίχρονο (21’) και το πέναλτι στον Μαροκινό επιθετικό στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου (46’). Και στις δύο φάσεις αποφάνθηκαν οφσάιντ.

ΣΚΟΡΕΡ:

Ζέλσον Μαρτίνς (73’)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΚΑΪΡΑΤ: Αναρμπέκοβ, Σιρομπόκοβ, Σόροκιν, Ταπάλοβ (62′ Τουγιακμπάϊεβ), Μάτα, Γκλέιζερ, Μπαϊμπέκ (82′ Κασαμπουλάτ), Ρικαρντίνιο (46′ Ζορζίνιο), Μρινσκίι, Ζάρια (46′ Γκρομίκο), Εντμίλσον (82′ Στανόγιεβ).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε (84′ Γκαρθία), Μουζακίτης, Τσικίνιο (62′ Ταρέμι), Μαρτίνς, Ποντένσε (62′ Στρεφέτσα), Ελ Κααμπί.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Λεβερκούζεν (20/1, 22:00), ενώ η Καϊράτ φιλοξενεί την Μπριζ (20/1, 17:30).