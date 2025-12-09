Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην Αστάνα για το καθοριστικό ματς με την Καϊράτ, όπου και οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να διατηρήσουν ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης. Οι Πειραιώτες έχουν δύο βαθμούς και χρειάζονται αποκλειστικά το τρίποντο.

Το μεγάλο νέο για τους πρωταθλητές Καζακστάν αφορά την απουσία του Νταστάν Σατπάεφ. Το παιδί-θαύμα της Καϊράτ, που έχει ήδη συμφωνήσει να συνεχίσει την καριέρα του στην Τσέλσι το καλοκαίρι, δεν υπολογίζεται για την αναμέτρηση της Τρίτης, καθώς βρίσκεται στη Γερμανία για αποθεραπεία από τον τραυματισμό που υπέστη. Στο προηγούμενο ματς με την Κοπεγχάγη, μάλιστα, ο Σατπάεφ δέχθηκε κίτρινη κάρτα κατόπιν οδηγίας του προπονητή του, προκειμένου να εκτίσει τιμωρία στην προτελευταία αγωνιστική — ωστόσο ο τραυματισμός τον άφησε εκτός σχεδίων και για το ματς με τον Ολυμπιακό.