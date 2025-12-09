Ο Ολυμπιακός δίνει καθοριστικό αγώνα στην Αστάνα αυτή την ώρα απέναντι στην Καϊράτ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League, σε μια αναμέτρηση που μπορεί να αποδειχθεί κομβική για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής του πορείας.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν θα είναι μόνοι τους, καθώς περίπου 600 οπαδοί της ομάδας ταξίδεψαν μέχρι την παγωμένη πρωτεύουσα του Καζακστάν και έχουν ήδη πάρει θέση στην Astana Arena. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, η παρουσία τους δίνει επιπλέον ώθηση στους παίκτες του Μεντιλίμπαρ, σε ένα ματς όπου ο Ολυμπιακός χρειάζεται τη νίκη για να παραμείνει στο κυνήγι της πρόκρισης.

