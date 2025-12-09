Ο Ολυμπιακός Κ19 ηττήθηκε στην Αστάνα και… αναμονή για την πρόκριση. Η Καϊράτ Αλμάτι Κ19 επικράτησε με σκορ 2-0 και πλέον οι Πειραιώτες περιμένουν τη διεξαγωγή των υπόλοιπων αναμετρήσεων και την ολοκλήρωση της τελευταίας (6ης) αγωνιστικής, για να μάθουν αν θα βρεθούν στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

Αυτό ήταν το πρώτο -χρονικά- παιχνίδι αυτής της αγωνιστικής και έγινε τόσο νωρίς (12 τοπική Καζακστάν ξεκίνησε το ματς) λόγω του ακραίου πολικού ψύχους που επικρατεί στη χώρα. Οι «ερυθρόλευκοι» αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε θέση πρόκρισης, καθώς είναι 20οι, ενώ περνάνε οι πρώτοι 22 στην επόμενη φάση. Ωστόσο, από κάτω τους είναι πολλές οι ομάδες που μπορούν να τους προσπεράσουν, με τον Ολυμπιακό να χρειάζεται συνδυασμό αποτελεσμάτων για να προκριθεί.

Γκολ με το… καλημέρα για την Καϊράτ

Η Καϊράτ ξεκίνησε το ματς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αρχικά προειδοποίησε με ένα άστοχο σουτ του Μακαμετζάν στο 2′ και δύο λεπτά αργότερα (4′) η ομάδα από το Καζακστάν ευτύχησε να προηγηθεί στο σκορ.

Μετά από ένα λάθος στην άμυνα, η μπάλα έφτασε στον Μπαγκντάτ ο οποίος σούταρε και σκόραρε για το 1-0 των Καζάκων. Στο 11′ ο Ολυμπιακός έκανε την πρώτη του επίσκεψη στα αντίπαλα καρέ. Ο Τουφάκης έκανε φοβερή κάθετη πάσα για τον Κορτές μέσα στην περιοχή, ωστόσο τελευταία στιγμή οι αμυντικοί της Καϊράτ έκοψαν και απομάκρυναν τον κίνδυνο.

Προσπάθησε να αντιδράσει ο Ολυμπιακός

Ένα σουτ του Ντούισενμπεκ στο 12′ σταμάτησε πάνω στα σώματα αμυντικών του Ολυμπιακού, με τους Πειραιώτες στη συνέχεια να αρχίζουν να πατούν όλο και καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο του «Astana Arena» και να δημιουργούν τις δικές τους φάσεις για γκολ. Στο 18′ ο Τουφάκης δοκίμασε ένα σουτ από μακριά, αλλά η μπάλα έφυγε αρκετά μέτρα έξω από την αντίπαλη εστία. Ένα λεπτό μετά (19′) ο Ολυμπιακός δοκίμασε να απειλήσει ξανά. Εξαιρετική πάσα του Λιατσικούρα, γύρισε παράλληλα ο Χάμζα, αλλά δεν κατάφερε να βρει κάποιον συμπαίκτη του

Μία σουτάρα του Μπαγκντάτ από μακριά κατέληξε λίγο δίπλα από την εστία του Γεωργακόπουλου, σε μία καλή στιγμή της Καϊράτ στο 21′. Στο 31′ οι «ερυθρόλευκοι» είχαν μια καλή στιγμή, με τον Κολοκοτρώνη να σουτάρει από πλεονεκτική θέση, αλλά να αστοχεί απελπιστικά. Στο 34′ ο Καλικούλοφ σούταρε από πλεονεκτικότατη θέση με την μπάλα να περνάει λίγο έξω από το τέρμα του Γεωργακόπουλου.

Νέα καλή στιγμή για τους γηπεδούχους στο 38′, με τον Μπαγκντάτ να σουτάρει και τον Γεωργακόπουλο να αποκρούει δύσκολα σε κόρνερ, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να αποκρούει ένα ακόμη εξαιρετικό σουτ στο 42′, κρατώντας το 1-0. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με ένα εξαιρετικό σουτ του Καλικούλοφ και μία απίθανη επέμβαση του Γεωργακόπουλου σε κόρνερ.

Στο 47′ το σουτ του Μπιρκουμάνοφ έφυγε άουτ, ενώ στο 51′ μία κεφαλιά του Κορτές και ένα γέμισμα του Χαμζά δεν είχαν κάποιο αποτέλεσμα. Τεράστια στιγμή για τον Ολυμπιακό στο 55′, με τον Αλαφάκη να εκτελεί και τον Καρκατσάλη να σουτάρει από πολύ κοντά, αλλά να στέλνει την μπάλα πάνω στην αγκαλιά του γκολκίπερ.

«Σφράγισαν» τη νίκη με τον Άμπις οι Καζάκοι

Δύο λεπτά αργότερα (57′) η Καϊράτ βρήκε και δεύτερο γκολ. Προσωπική ενέργεια του Άμπις, ωραίο συρτό σουτ στην κλειστή γωνία του Γεωργακόπουλου και 2-0. Στο 64′ και το 67′ ο Έλληνας τερματοφύλακας είχε καλές αντιδράσεις σε σουτ των Καζάκων, με τους Βασιλακόπουλο και Καλαϊτζίδη να απαντούν στις ευκαιρίες των γηπεδούχων, αλλά χωρίς κάποιο αποτέλεσμα.

Μία ακόμη τεράστια ευκαιρία είχε ο Ολυμπιακός στο 71′, με το σουτ του Λιατσικούρα να περνάει εκατοστά δίπλα από το δεξί δοκάρι. Στο 82′ και το 87′ οι «ερυθρόλευκοι» απείλησαν, με τους Κολοκοτρώνη και Κορτές, όμως, να αστοχούν.