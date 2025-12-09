Η EuroLeague άλλαξε την ώρα του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι στις 20 Ιανουαρίου για την 23η αγωνιστική, ώστε να αποφύγει σύγκρουση με σημαντικό ποδοσφαιρικό γεγονός.

Ο Ολυμπιακός είχε αρχικά προγραμματίσει τον αγώνα στο ΣΕΦ για τις 21:15, όπως κάνει σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια του, αλλά η διοργανώτρια έθεσε νέα ώρα για να διευκολύνει το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα.

Η UEFA ανακοίνωσε ότι ο αγώνας της Λεβερκούζεν με τον Ολυμπιακό θα ξεκινήσει στις 22:00, και η EuroLeague άλλαξε την έναρξη του μπάσκετ για να μην συμπέσουν οι δύο αναμετρήσεις.

Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει τον αγώνα μπάσκετ στις 19:30, ενώ η ποδοσφαιρική αναμέτρηση θα διεξαχθεί κανονικά στις 22:00, διατηρώντας ομαλή τη ροή του προγράμματος.