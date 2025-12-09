Το τρομερό γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι μετά από ασίστ του Μεχντί Ταρέμι με απίθανο σουτ στη κλειστή γωνία και ανοίγει το σκορ στο 73ο λεπτό.
Δείτε το μαγικό γκολ:
Το γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς έδωσε στον Ολυμπιακό την τέλεια απόδραση από την Αστάνα – 1-0 την Καϊράτ και ανοιχτή η πόρτα της πρόκρισης.
Ο Ολυμπιακός δίνει καθοριστικό αγώνα στην Αστάνα αυτή την ώρα απέναντι στην Καϊράτ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League, σε μια αναμέτρηση που μπορεί να αποδειχθεί κομβική για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής του πορείας. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν θα είναι μόνοι τους, καθώς περίπου 600 οπαδοί της ομάδας ταξίδεψαν μέχρι την παγωμένη […]