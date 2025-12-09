Ποδόσφαιρο

Ο Ολυμπιακός δίνει καθοριστικό αγώνα στην Αστάνα αυτή την ώρα απέναντι στην Καϊράτ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League, σε μια αναμέτρηση που μπορεί να αποδειχθεί κομβική για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής του πορείας. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν θα είναι μόνοι τους, καθώς περίπου 600 οπαδοί της ομάδας ταξίδεψαν μέχρι την παγωμένη […]