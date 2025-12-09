Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στην Αστάνα για την κρίσιμη αναμέτρηση με την Καϊράτ Αλμάτι (9/12, 17:30, COSMOTE SPORT 1HD) για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ανακοινώθηκε η ενδεκάδα λίγο πριν από τη σέντρα, με τον στόχο να είναι σαφής: η νίκη που θα κρατήσει την ομάδα του Πειραιά ζωντανή στη μάχη για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα, Ροντινέι, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Μαρτίνς, Ποντένσε, Ελ Κααμπί

