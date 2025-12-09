Δημοφιλή
Σερβικό σενάριο… φαντασίας για «ανταλλαγή» Ντόντα Χολ – Ταϊρίκ Τζόουνς
Ένα… απίστευτο σενάριο παρουσιάζει σερβικό δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο η Παρτίζαν φέρεται να επιχείρησε να προτείνει στον Ολυμπιακό μια ανύπαρκτη στη EuroLeague διαδικασία ανταλλαγής: τον Ταϊρίκ Τζόουνς για τον Ντόντα Χολ. Ο Τζόουνς έχει χάσει σημαντικά την εκτίμηση των φίλων της Παρτίζαν, με τις αντιδράσεις του κόσμου να κορυφώνονται ακόμη και σε εντυπωσιακό κάρφωμά […]
Κρις Χέινς: «Γι’ αυτό ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έσβησε πολλές αναρτήσεις από το Instagram»
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προχώρησε πρόσφατα σε μεγάλη εκκαθάριση του λογαριασμού του στο Instagram, διαγράφοντας δεκάδες παλαιότερες αναρτήσεις και αφήνοντας μόνο ελάχιστες, που καταγράφουν σημαντικές στιγμές της καριέρας του. Η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονες συζητήσεις, με πολλούς να συνδέουν την ενέργεια με πιθανή δυσαρέσκεια προς τους Μιλγουόκι Μπακς. Ωστόσο, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Κρις Χέινς, ο […]
Εβάν Φουρνιέ: «Ένιωσα ξανά ζωντανός στον Ολυμπιακό – Θέλω να τελειώσω την καριέρα μου εδώ»
Ο Εβάν Φουρνιέ, φιλοξενούμενος στο podcast «Man to Man» της Stoiximan GBL, μίλησε για την εμπειρία του στον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως το πέρασμά του από τον Πειραιά του επέστρεψε κάτι που είχε χάσει στο ΝΒΑ: τη χαρά του παιχνιδιού. Μέσα σε ενάμιση χρόνο έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα — από τις καθημερινές […]
Στάιν: «Οι Μπακς συνεχίζουν να λένε σε όλες τις ομάδες πως ο Γιάννης δεν είναι διαθέσιμος»
Ο Μαρκ Στάιν προχώρησε σε μια σημαντική αποκάλυψη σχετικά με το πώς αντιμετωπίζουν οι Μιλγουόκι Μπακς τις συνεχείς κρούσεις ομάδων του ΝΒΑ που ενδιαφέρονται για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Την ώρα που ολοένα και περισσότερα σενάρια κυκλοφορούν γύρω από το μέλλον του «Greek Freak», ειδικά μετά τις πληροφορίες ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τη διοίκηση για […]