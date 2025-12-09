Αίσωπος

Χρόνια τώρα πριν από τα ντέρμπι οι ομάδες συνηθίζουν να βγάζουν ανακοινώσεις ή να μοιράζουν τοποθετήσεις τους σχετικά με τους διαιτητές που ορίστηκαν από τον εκάστοτε αρχιδιαιτητή, αν και εφόσον υπάρχει κάτι που τις ανησυχεί. Η συνήθεια αυτή έχει απομείνει από τον καιρό που τα ντέρμπι τα διηύθυναν έλληνες διαιτητές. Οι ομάδες φρόντιζαν να υπενθυμίζουν διάφορα άσχημα προηγούμενα των διαιτητών, αλλά καμιά φορά και άλλα πιο ειδικά όπως το από ποια ΕΠΣ προέρχονταν, ποιοι ήταν οι μέντορές τους, τι σχέση είχαν με συγκεκριμένους παράγοντες κ.λπ. Η συνήθεια υπάρχει ακόμα. Οταν διαβάζω τέτοιες ανακοινώσεις για ξένους διαιτητές συνήθως γελάω. Αν υποθέσουμε πως αυτές οι ανακοινώσεις μπορεί να επηρεάσουν έναν έλληνα διαιτητή (άλλωστε για αυτό έβγαιναν), αυτές για ξένους μού μοιάζουν χωρίς νόημα. Σιγά μην ασχοληθεί κάποιος ξένος διαιτητής για το γιατί μια ελληνική ομάδα θα ήθελε έναν άλλο στη θέση του: όλοι έρχονται για να κάνουν μια καλοπληρωμένη αρπαχτή. Για αυτό και οι ανακοινώσεις των ελληνικών ομάδων πριν από τα ματς μού μοιάζουν πρακτική ξεπερασμένη: μου θυμίζουν συνήθως τον γνωστό μύθο του Αισώπου με τον πιτσιρικά που κάνει πλάκα στους χωρικούς ότι ο λύκος έρχεται να τους φάει τα πρόβατα. Ο μύθος είναι διδακτικός. Οταν τελικά ο λύκος έρχεται δεν τον πιστεύει κανείς. Και το κακό γίνεται. Κι αυτό ακριβώς έγινε με την ανακοίνωση του Αρη πριν από το ματς με τον ΠΑΟΚ.

Δικαίωση

Ο Αρης ζήτησε την αλλαγή του διαιτητή VAR, του Ιταλού Αλεσάντρο Ντι Πάολο. Υπενθύμισε ότι ο Ιταλός είναι τιμωρημένος για λάθη που έκανε στο ματς Μίλαν – Λάτσιο που έγινε οκτώ μέρες πριν. Το να τιμωρηθεί διαιτητής VAR δεν είναι τόσο συνηθισμένο. Και δεν νομίζω πως ο συγκεκριμένος διαιτητής θα έπαιρνε και ματς σε κάποια χώρα του κόσμου στην οποία χρησιμοποιούνται ξένοι διαιτητές: η Ελλάδα μας δεν είναι η μόνη. Γιατί ήρθε εδώ; Ισως, λέω εγώ, να έπαιξε κάποιον ρόλο το γεγονός ότι υπεύθυνος διαιτητών VAR στην Ελλάδα είναι ένας Ιταλός, ο Πάολο Βάλερι, για τον οποίο ακούω πολλά παράπονα για τη συμπεριφορά του, αλλά και για την κακιά του συνήθεια να μπαινοβγαίνει στα καμαράκια των VAR σε κάθε αγωνιστική για να ελέγχει τους διαιτητές επί το έργον. Δεν ξέρω τι ισχύει από αυτά: οι διαιτητές έχουν τους δικούς τους κώδικες – είναι δύσκολο να καταλάβεις σε τι αναφέρονται όταν μιλάνε για «κακή συμπεριφορά» ή για ελέγχους. Αλλά αυτό που ισχύει είναι ό,τι είδαμε στην Τούμπα: ο Ιταλός βοήθησε τον ΠΑΟΚ όσο κανείς διαιτητής φέτος. Και το έκανε ως διαιτητής VAR ποικιλοτρόπως. Δεν είπε κουβέντα για το φάουλ για αποβολή που κάνει ο Ιβανούσετς στο 2′. Δεν επισήμανε στον σέρβο διαιτητή Σρνταν Γιοβάνοβιτς ότι υπάρχει πέναλτι του Κεντζιόρα στον Μορόν. Κυρίως έστειλε τον Σέρβο στο βίντεο για να δώσει πέναλτι στον ΠΑΟΚ αμέσως μετά την ισοφάριση του Αρη και πριν φύγει το ημίχρονο. Ο Ιταλός έκανε ό,τι μπορούσε για να δικαιώσει τον Αρη που έβγαλε και ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα. Και που συνέχισε να φωνάζει και μετά το τέλος του κυρίως γιατί ελπίζει να πάρει πίσω (με τόκο…) όσα δόθηκαν εναντίον του την Κυριακή στο ματς με τον Ολυμπιακό που ακολουθεί.

Ιταλοί

Η όλη μεθόδευση θα έπρεπε να προβληματίσει. Ενας ιταλός αρχιδιαιτητής φέρνει έναν τιμωρημένο ιταλό διαιτητή κι αυτός με τις αποφάσεις του δικαιώνει μια ομάδα που επισήμανε πριν από το ματς το λάθος του ορισμού. Πόσο τυχαία είναι όλα αυτά; Θα έλεγα καθόλου. Θα έχει πλάκα σήμερα να μας πει ο αρχιδιαιτητής Λανουά με το καθιερωμένο του βίντεο ότι δεν έχει υπάρξει κανένα λάθος. Πράγμα όχι απίθανο. Γιατί αν έχεις αποφασίσει να γίνεις ρεζίλι, το πας το πράγμα μέχρι τέλους…

Ανακοινώσεις

Για τη διαιτησία πάντως δεν φωνάζει μόνο ο Αρης: υπάρχει ένας σχετικός αναβρασμός. Η ΑΕΚ έβγαλε ανακοίνωση και για τη διαιτησία του Ζαμπαλά στο ματς με τον Ατρόμητο έχει τα δίκια της: το πρόβλημα είναι ότι γκρινιάζει διαρκώς και για πολλά που δεν έχει δίκιο. Ανακοινώσεις έβγαλαν και ο Βόλος και η ΑΕΛ. Διακριτικά γκρινιάζει και ο ΠΑΟ, που έχει όμως αυτόν τον καιρό μεγαλύτερα προβλήματα. Πολλοί αναρωτιούνται γιατί δεν μιλάει ο Ολυμπιακός. Νομίζω πως έχει πιο σοβαρά θέματα να ασχοληθεί. Οπως το πώς θα κερδίσει σήμερα το απόγευμα την Καϊράτ στην παγωμένη Αστάνα ώστε να αναπτερώσει κάπως τις ελπίδες του για πρόκριση στα νοκάουτ του Τσάμπιονς Λιγκ.

Καζάκοι

Για το ματς με τους Καζάκους δεν μπορεί κανείς να πει πολλά. Είναι το πιο εύκολο και το πιο δύσκολο για τον Ολυμπιακό. Το πιο εύκολο γιατί η Καϊράτ δεν αγωνίζεται στην έδρα της, αλλά στο κλειστό γήπεδο της Αστάνα που δεν θα είναι καν γεμάτο, γιατί είναι ομάδα που δεν συγκρίνεται με την Μπαρτσελόνα και την Αρσεναλ που ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε εκτός έδρας φέτος και γιατί δεν έχει τις εμπειρίες του Ολυμπιακού, αλλά και γιατί έχει και λίγες, αλλά σημαντικές απουσίες. Από την άλλη το ματς είναι το πιο δύσκολο γιατί οι Καζάκοι περιμένουν τον Ολυμπιακό ψυχωμένοι για να βρουν μια ιστορική για τους ίδιους πρώτη νίκη στο Τσάμπιονς Λιγκ, αλλά και γιατί η υποχρέωση νίκης είναι για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους παίκτες του μεγάλη κι αυτό παίζει περίεργα παιχνίδια.

Πίεση

Ο Βάσκος το ξέρει, για αυτό στη χθεσινή του συνέντευξη αναφέρθηκε στην πίεση της νίκης, την οποία θέλει να ξορκίσει. Αποκάλυψε ότι δεν χαρακτήρισε το ματς «τελικό» μιλώντας στους παίκτες του, «γιατί αυτό δεν θα βοηθήσει κάποιον». «Πρέπει να συγκεντρωθούμε σε ένα ακόμη παιχνίδι, δεν θέλω να βάλω σε κανέναν έξτρα πίεση, ούτε στον εαυτό μου, αυτό δεν θα βοηθήσει σε τίποτα» ήταν η ακριβής φράση του. Τόνισε πάντως πως έως τώρα τα αποτελέσματα στο Τσάμπιονς Λιγκ δεν ήταν αυτά που ο ίδιος θα ήθελε, αλλά «όλοι ξέρουμε πώς είναι αυτή η διοργάνωση». Κι έδειξε αισιόδοξος λέγοντας πως ακόμα «η κατάσταση είναι στο χέρι του Ολυμπιακού». Με αυτό συμφωνούν όλοι οι ειδικοί. Αλλά πριν αρχίσουν οι υπολογισμοί ο πρωταθλητής χρειάζεται μια νίκη.