Η συζήτηση γύρω από τη σχεδιαζόμενη εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix συνεχίζει να πυροδοτεί έντονο προβληματισμό στο Χόλιγουντ. Ο Ρόι Πράις, πρώην επικεφαλής των Amazon Studios και σήμερα CEO της International Art Machine, προειδοποίησε σε άρθρο του στους New York Times ότι μια τέτοια συγχώνευση δεν απειλεί απλώς να αλλάξει τον επιχειρηματικό χάρτη, αλλά και να μεταμορφώσει ριζικά το πολιτιστικό τοπίο της βιομηχανίας ψυχαγωγίας. Όπως έγραψε, «αν το Netflix αποκτήσει την Warner Bros., το Χόλιγουντ θα γίνει ένα σύστημα που περιστρέφεται γύρω από έναν και μόνο ήλιο», υπονοώντας ότι κάθε δημιουργική απόφαση θα επηρεάζεται από έναν πρωταγωνιστικό πόλο ισχύος.

Παρότι το Netflix υποστηρίζει ότι η Warner Bros. θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά, με τις ταινίες της να βγαίνουν στις αίθουσες και τα τηλεοπτικά κανάλια να διασπώνται σε ξεχωριστή εταιρεία, η ανησυχία παραμένει. Ο Πράις εξηγεί ότι η απειλή δεν είναι η εξαφάνιση, αλλά η υπερσυγκέντρωση ισχύος. Η ενοποίηση δύο τόσο μεγάλων εταιρειών θα συγκεντρώσει ακόμη μεγαλύτερο μερίδιο στις συνολικές δαπάνες για περιεχόμενο, περιορίζοντας τον αριθμό των αγοραστών που μπορούν να επενδύσουν σε νέες ιδέες. Το αποτέλεσμα, προειδοποιεί, θα είναι λιγότερες παραγωγές και η επικράτηση ενός συγκεκριμένου γούστου, ρυθμού και ανοχής στο ρίσκο.

«Μιλάμε για πρόβλημα μονοπωλίου», σημειώνει, όπου οι δημιουργοί –από σεναριογράφους και σκηνοθέτες έως ηθοποιούς, καλλιτέχνες εφέ και ακόμη και σχεδιαστές– θα αντιμετωπίζουν λιγότερες επιλογές και χαμηλότερη διαπραγματευτική δύναμη. Ο Πράις θυμίζει, μάλιστα, ότι το ίδιο ακριβώς επιχείρημα οδήγησε στο μπλοκάρισμα της συγχώνευσης Penguin Random House–Simon & Schuster στον χώρο του βιβλίου.

Το Netflix, από την άλλη πλευρά, παρουσιάζει μια τελείως διαφορετική εικόνα. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η εξαγορά θα ενισχύσει την παραγωγική δυναμικότητα στις ΗΠΑ, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα αυξήσει τις επενδύσεις σε πρωτότυπο περιεχόμενο – προς όφελος, όπως λέει, ολόκληρης της δημιουργικής κοινότητας. Παράλληλα, η πρόσβαση σε ισχυρές πνευματικές ιδιοκτησίες της Warner θα προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες στους δημιουργούς να δουλέψουν με επιτυχημένα franchises.

Οι αντίπαλοι στη συμφωνία υπενθυμίζουν ότι και οι υπόλοιποι παίκτες είναι το ίδιο ισχυροί. Σύμφωνα με στοιχεία της KPMG για το 2024, η Comcast βρισκόταν στην κορυφή των δαπανών για περιεχόμενο, ακολουθούμενη από το YouTube, τη Disney, την Amazon, το Netflix και την Paramount – οι δύο τελευταίες, μάλιστα, διεκδίκησαν επίσης τη Warner Bros. Παρ’ όλα αυτά, παραγωγοί, ιδιοκτήτες αιθουσών και δημιουργικοί επαγγελματίες εκφράζουν φόβους για τις συνέπειες μιας τέτοιας ενοποίησης, ενώ ο σκηνοθέτης Μπονγκ Τζουν-χο εμφανίζεται πιο αισιόδοξος, λέγοντας ότι «η κινηματογραφική εμπειρία δεν θα εξαφανιστεί τόσο εύκολα».

Την ίδια στιγμή, η συζήτηση παίρνει και πολιτική χροιά. Η Τζέιν Φόντα μίλησε για «συνταγματική κρίση», κατηγορώντας το Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι θα μπορούσε να ασκήσει πίεση επηρεάζοντας το περιεχόμενο. Η κυβέρνηση Τραμπ, από την πλευρά της, αντιμετωπίζει με «βαριά καχυποψία» τη συμφωνία, η οποία αναμένεται να περάσει από αυστηρότατο έλεγχο ανταγωνισμού – γεγονός που εξηγεί και τη ρήτρα διάλυσης των 5,8 δισ. δολαρίων, μία από τις μεγαλύτερες που έχουν υπάρξει.

Αναλυτές της Wall Street βλέπουν όμως και μια τεχνολογική διάσταση: το περιεχόμενο θα αποτελέσει καύσιμο για την επόμενη γενιά μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που θα καθορίσουν την ψυχαγωγία. Η ενίσχυση της Warner Bros. θα μπορούσε να δώσει στο Netflix σημαντικό πλεονέκτημα σε έναν κόσμο όπου η δημιουργία βίντεο δημοκρατικοποιείται από την AI και ο ανταγωνισμός από το σύντομο βίντεο αυξάνεται.