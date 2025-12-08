Ο Ολυμπιακός έκανε ένα εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο κόντρα στον ΟΦΗ το Σάββατο και μια καλή προπόνηση στο δεύτερο. Οσοι αγωνίστηκαν έβαλαν δύσκολα στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ενόψει του ματς με την Καϊράτ στην Αστάνα την Τρίτη καθώς ζητάνε θέση βασικού. Πολλοί βέβαια θα αγωνιστούν: ο Βάσκος δοκίμασε πολλά με το μυαλό κι αυτός στο ματς του Τσάμπιονς Λιγκ. Το δίδυμο Πιρόλα – Μπιανκόν στα στόπερ πρέπει να τον ικανοποίησε: ο Ιταλός ακύρωνε όποιον παίκτη του ΟΦΗ περνούσε από τα μέρη του, ο Γάλλος παραλίγο να βάλει και γκολ. Επίσης άριστα πήρε το δίδυμο Μουζακίτη – Εσε στη μεσαία γραμμή. Ο Αργεντίνος είναι φορμαρισμένος: ο Μεντιλίμπαρ είπε στους δημοσιογράφους στο τέλος του ματς ότι κατά τη γνώμη του το παρακάνουν όταν ασχολούνται διαρκώς με τους σκόρερ και καθόλου με όσους κερδίζουν τις δεύτερες μπάλες στη μεσαία γραμμή. Στο παράπονο καταλαβαίνεις ότι κι αυτός ως μέσος αγωνιζόταν. Οι συμβουλές του στον Μουζακίτη φαίνονται: ο golden boy έκανε το καλύτερο φετινό του ματς. Καλά κινήθηκε και το δίδυμο Ταρέμι – Ελ Κααμπί στην επίθεση. Απλά ο Μαροκινός με την εξωπραγματική του ευκολία στο γκολ κάνει κάθε παρτενέρ του στην επίθεση να δείχνει απλός συνεργάτης του.

Κακοδαιμονία

Πολύ καλός ήταν και ο Στρεφέτσα. Η δική του περίπτωση είναι η πιο ενδιαφέρουσα. Οταν σκόραρε, εκμεταλλευόμενος το λάθος του τερματοφύλακα του ΟΦΗ Λίλο (που είναι καλός κάτω από τα δοκάρια, αλλά πρέπει να δουλέψει στο παιχνίδι με τα πόδια), ο Στρεφέτσα πανηγύρισε δείχνοντας ότι έδιωξε από πάνω του την κακοδαιμονία: το κάνουν αυτό χαρακτηριστικά και θεατρικά οι Λατίνοι που πιστεύουν στο κακό μάτι, την γκίνια και τη γρουσουζιά πιο πολύ από μας. Ο τρόπος πανηγυρισμού μαρτυρά πόσο πολύ του έλειπε το γκολ. Προφανώς ο καλός αυτός παίκτης πιστεύει πως σκοράροντας μπορεί να παίξει πιο πολύ: με δεδομένη τη δυσκολία που δείχνουν στο γκολ οι άλλοι εξτρέμ του Ολυμπιακού μπορεί να μην έχει κι άδικο. Ο Στρεφέτσα είναι λογικό να έχει λίγο άγχος παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Το καλοκαίρι πληρώθηκαν για αυτόν πολλά κι αυτό για κάποιους παίκτες είναι ένα βάρος. Η επιστροφή του Ποντένσε μείωσε τον χρόνο συμμετοχής του: τα λεπτά που αγωνίζεται πρέπει να τα κερδίσει. Αλλά δεν είναι ο πρώτος που βρίσκεται σε αυτή τη θέση: συμβαίνει στον Ολυμπιακό συχνά και με πολλούς. Το ερώτημα πάντα είναι πώς αντιδρά κάποιος στην απαίτηση: μόλις πέρυσι είδαμε τον Βέλντε να λυγίζει από το βάρος και τον Γιάρεμτσουκ να αντέχει στην πίεση και σιγά σιγά να γίνεται πάρα πολύ χρήσιμος. Να θυμίσω ότι η προσφορά του Ουκρανού άρχισε περίπου τέτοια εποχή.

Ευκαιρίες

Ο Γιάρεμτσουκ θα έχει και τώρα τις ευκαιρίες του. Ερχεται από έναν τραυματισμό κι όταν σκόραρε στο ματς Κυπέλλου με τον Βόλο είχε την ειλικρίνεια να πει πως δεν είναι ακόμα έτοιμος. Ο Μεντιλίμπαρ του έδωσε τον χρόνο που έχει ανάγκη αλλά σύντομα θα τον χρειαστεί. Ο ασταμάτητος Ελ Κααμπί σε λίγο θα φύγει για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής και κανείς δεν γνωρίζει πότε ακριβώς θα επιστρέψει. Το Μαρόκο είναι φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης καθώς τη διοργανώνει – φυσικά έχει και καλή ομάδα. Ο Ολυμπιακός μπορεί να δώσει μέχρι και πέντε ματς χωρίς τον μόνιμο σκόρερ του. Εχει βέβαια τον Ταρέμι και τον Γιάρεμτσουκ αλλά σαφώς οι αντίπαλοί του θα περιμένουν στραβοπατήματα: η ζωή χωρίς τον Ελ Κααμπί που σκοράρει κατά ριπάς τρία χρόνια τώρα δεν θα είναι απλή.

Μέσι

Το να έχεις το εύκολο γκολ είναι ένα χάρισμα που σου εξασφαλίζει μια τεράστια καριέρα. Δείτε τον Λίο Μέσι. Είναι πλέον στα 38 του. Εδώ και πολλά χρόνια περπατάει στο γήπεδο, ανεβάζοντας απλά ταχύτητα κάθε τόσο. Αλλά σκοράρει. Και οι ομάδες του κερδίζουν. Οταν αποφάσισε πριν χρόνια να πάει στο MLS έχει πει ότι ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ποδοσφαιρική του καριέρα με σκοπό πάντα τις κατακτήσεις τίτλων. Το ‘πε και το ‘κανε. Το Σάββατο αγωνίστηκε στον τελικό του MLS Cup, αφού είχε κερδίσει με την Ιντερ Μαϊάμι τον τίτλο στην περιφέρειά του, και χάρη σε δύο δικά του γκολ (και μία ασίστ) η ομάδα του κέρδισε τους Βανκούβερ Γουάιτκαπς με 3-1 και έγινε πρωταθλήτρια. Ο Μέσι είναι ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος και ο MVP και του πρωταθλήματος και του τελικού. Ολα αυτά χάρη στα γκολ του: από το 2023 που έφυγε από την Ευρώπη για να πάει στις ΗΠΑ έχει πετύχει με την Ιντερ Μαϊάμι 77 γκολ (και 43 ασίστ) σε 88 συμμετοχές! Θα πει κάποιος ότι το πρωτάθλημα όπου παίρνει μέρος είναι εύκολο: πιθανόν. Αλλά άλλος με τις δικές του επιδόσεις σε αυτό δεν υπάρχει.

Τετέ

Το πρόβλημα του γκολ είναι κι αυτό που πρέπει να λύσει ο Ράφα Μπενίτεθ στον ΠΑΟ – το λέω έπειτα από ένα ματς όπως αυτό με την ΑΕΛ όπου ο Παναθηναϊκός πέτυχε δύο γκολ. Το θέμα πολλές φορές είναι το πώς μια ομάδα σκοράρει. Ο ΠΑΟ στη Λάρισα ισοφάρισε με ένα γκολ του δεξιού μπακ Καλάμπρια (που στη φάση κινείται ωραία σαν φορ και εκτελεί με κεφαλιά) και προηγήθηκε με ένα πέναλτι-γκολ του Μπακασέτα: το τρίτο το οποίο κερδίζει ο ΠΑΟ στη σειρά, καθώς αυτό είχε συμβεί και στα ματς με την ΑΕΚ και την Κηφισιά στο Κύπελλο. Ο τρόπος που ο ΠΑΟ σκοράρει μαρτυρά και τη δυσκολία του σε ό,τι έχει να κάνει με τη δημιουργία. Στη Λάρισα οι γηπεδούχοι πιέζουν στο τέλος γιατί απλά δεν φοβούνται την επίθεση των Πρασίνων: ό,τι συμβαίνει τους δικαιώνει, όχι μόνο γιατί ισοφαρίζουν στο τέλος με πέναλτι-γκολ του Πασά, αλλά και γιατί ο ΠΑΟ έχει δύο αντεπιθέσεις για να τελειώσει το ματς και τις πετά στα σκουπίδια. Ειδικά η φάση που ο Τετέ αγνοεί τον Ντέσερς για να τα κάνει όλα μόνος του είναι ενδεικτική της κακής νοοτροπίας και της έλλειψης μηχανισμών.

Λειτουργεί

Η ΑΕΛ έβγαλε ανακοίνωση κατά της διαιτησίας στο ημίχρονο. Δεν είναι η πρώτη ομάδα που το κάνει. Είναι η πρώτη που επικαλείται ως απόδειξη κακής διαιτησίας την αποβολή του Θωμά Κυπαρίσση που είναι στον πάγκο. Αν δεν το κάνουν για γούρι δεν έχει νόημα. Αν το κάνουν για γούρι λειτουργεί.