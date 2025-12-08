Ο Μπάμπης Κωστούλας μπήκε στον αγώνα της Μπράιτον με τη Γουέστ Χαμ στο 72ο λεπτό και κατάφερε μέσα σε λίγα λεπτά να αλλάξει την εικόνα της ομάδας του. Ο νεαρός Έλληνας άσος συμμετείχε καθοριστικά στη φάση της ισοφάρισης, επιχειρώντας ένα ανάποδο ψαλίδι που, έστω και άθελά του, μετατράπηκε σε… ασίστ για τον Ρούτερ, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 1-1 στην αναμέτρηση της 15ης αγωνιστικής της Premier League.

Πέρα από τη συμβολή του στο γκολ, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, πιέζοντας αδιάκοπα την άμυνα της Γουέστ Χαμ, κατέγραψε 17 επαφές με την μπάλα και κερδίζοντας τις εντυπώσεις με την ενέργεια και τη διάθεσή του.

Η εμφάνισή του δεν πέρασε απαρατήρητη από τον κόσμο της Μπράιτον, ο οποίος έσπευσε στα social media να τον αποθεώσει. Πολλοί φίλαθλοι μάλιστα αναρωτήθηκαν αν στα χέρια τους έχουν «τον δικό τους Μέσι», ζητώντας από τον προπονητή να του δώσει θέση βασικού στα επόμενα παιχνίδια.