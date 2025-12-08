Ο Εβάν Φουρνιέ, φιλοξενούμενος στο podcast «Man to Man» της Stoiximan GBL, μίλησε για την εμπειρία του στον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως το πέρασμά του από τον Πειραιά του επέστρεψε κάτι που είχε χάσει στο ΝΒΑ: τη χαρά του παιχνιδιού. Μέσα σε ενάμιση χρόνο έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα — από τις καθημερινές συνήθειές του μέχρι τη σύνδεση με τον σύλλογο και τον κόσμο.

Αναφερόμενος στη μετάβασή του από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη, ο Γάλλος σταρ εξήγησε πόσο τον επηρέασε το περιβάλλον του Ολυμπιακού: «Ένιωσα υπέροχα να παίζω με αυτή τη “φλόγα” και αυτή την ενέργεια… Αυτό μου έλειπε. Χαίρομαι πραγματικά που εδώ μπόρεσα να νιώσω ξανά ζωντανός!»

Όπως είπε, η αλλαγή ήταν μεγάλη τόσο για τον ίδιο όσο και για την οικογένειά του, καθώς δεν είχαν επισκεφθεί ποτέ την Ελλάδα πριν μετακομίσουν: «Ήρθαμε χωρίς προσδοκίες και προφανώς μας φέρθηκαν εξαιρετικά καλά οι άνθρωποι, ο σύλλογος, όλοι. Όλοι προσπάθησαν να μας κάνουν να αισθανθούμε καλά και είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες γι’ αυτό».

Για την επιλογή του να μείνει στον Ολυμπιακό

Ο Φουρνιέ αποκάλυψε ότι η απόφαση να συνεχίσει στον Ολυμπιακό ήταν σχεδόν αυτόματη: «Δεν χρειάστηκε πολλή σκέψη… Εδώ είναι που θέλω να βρίσκομαι. Θέλω να τελειώσω την καριέρα μου εδώ. Δεν ξέρω πόσα χρόνια μου απομένουν, όμως εδώ θέλω να μείνω. Αυτό είναι το σπίτι μου τώρα».

Μιλώντας για τον προπονητή του, δεν έκρυψε τον θαυμασμό του: «Ο κόουτς Μπαρτζώκας είναι mastermind! Επιθετικά είναι εξαιρετικά έξυπνος. Ο τρόπος που σκέφτεται το παιχνίδι και η προσέγγισή του είναι εξαιρετική. Είναι προσανατολισμένος στην ομάδα… Ήταν αναζωογονητικό. Ήταν πολύ εύκολη η μετάβαση».