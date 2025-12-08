Η ΑΕΛ Novibet επισημοποίησε την πρόσληψη του Σάββα Παντελίδη, ο οποίος αναλαμβάνει τα ηνία της ομάδας στη θέση του Στέλιου Μαλεζά. Ο 60χρονος τεχνικός δεν χάνει χρόνο, καθώς την Τρίτη (9/12) θα πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση με τους «βυσσινί».

Η τελευταία του παρουσία σε πάγκο ήταν στον Αστέρα Τρίπολης AKTOR, με τον οποίο είχε ολοκληρώσει τη συνεργασία του στις αρχές Οκτωβρίου. Τώρα επιστρέφει στη δράση, έχοντας μπροστά του την πρόκληση της Λάρισας και τον στόχο να αλλάξει την πορεία της ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet

“Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την πρόσληψη του κ. Σάββα Παντελίδη στη θέση του προπονητή της ομάδας.

Ο 60χρονος Έλληνας τεχνικός διαθέτει σημαντική εμπειρία στο ελληνικό πρωτάθλημα, έχοντας εργαστεί μεταξύ άλλων σε Πανθρακικό, ΠΑΣ Γιάννινα, Λεβαδειακό, Ηρακλή, Ατρόμητο, Άρη, ΑΕ Λεμεσού και Αστέρα Τρίπολης και έχοντας διαγράψει μια πορεία η οποία χαρακτηρίζεται από πειθαρχία, οργάνωση και αποτελεσματικότητα στο αγωνιστικό κομμάτι.

Ο νέος προπονητής αναλαμβάνει άμεσα τα καθήκοντά του και θα βρίσκεται από αύριο Τρίτη (09/12) στη προπόνηση της ομάδας.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλωσορίζει τον Σάββα Παντελίδη στη μεγάλη «βυσσινί» οικογένεια και του εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία στο έργο του”