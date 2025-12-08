Ο όμιλος Volkswagen σχεδιάζει να επενδύσει 160 δισεκατομμύρια ευρώ (186 δισεκατομμύρια δολάρια) έως το 2030,  καθώς η κορυφαία αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης αντιμετωπίζει μια μεγάλη κρίση στις δύο βασικές αγορές της, την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
H Volkswagen, η οποία περιλαμβάνει και τις μάρκες Porsche και Audi, έχει πληγεί από δασμούς στις εισαγωγές των ΗΠΑ και από έντονο ανταγωνισμό στην Κίνα.

Αυτό έχει πλήξει περισσότερο τα κέρδη της Porsche, η οποία πουλάει περίπου τα μισά από τα αυτοκίνητά της μόνο σε αυτές τις δύο αγορές και έχει βρει μεγάλη απήχηση στη στρατηγική της για τα ηλεκτρικά οχήματα.

Ο Μπλούμ δήλωσε στην εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ότι το επίκεντρο του τελευταίου σχεδίου δαπανών είναι «στη Γερμανία και την Ευρώπη», συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων, της τεχνολογίας και των υποδομών. Είπε ότι οι συνομιλίες για ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αποταμίευσης στην Porsche θα συνεχιστούν μέχρι το 2026.

