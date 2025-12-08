Αυτό έχει πλήξει περισσότερο τα κέρδη της Porsche, η οποία πουλάει περίπου τα μισά από τα αυτοκίνητά της μόνο σε αυτές τις δύο αγορές και έχει βρει μεγάλη απήχηση στη στρατηγική της για τα ηλεκτρικά οχήματα.
Ο Μπλούμ δήλωσε στην εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ότι το επίκεντρο του τελευταίου σχεδίου δαπανών είναι «στη Γερμανία και την Ευρώπη», συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων, της τεχνολογίας και των υποδομών. Είπε ότι οι συνομιλίες για ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αποταμίευσης στην Porsche θα συνεχιστούν μέχρι το 2026.