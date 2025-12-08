Η κινεζική Changan θα λανσάρει οχήματα από τις ηλεκτρικές μάρκες Avatr και Nevo στην Ευρώπη τα επόμενα δύο χρόνια και εξετάζει το ενδεχόμενο να πουλήσει και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα στην ήπειρο, δήλωσε ο επικεφαλής παγκόσμιου σχεδιασμού της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Τον Μάρτιο, η Changan ανακοίνωσε συνολικά οκτώ μοντέλα για κυκλοφορία έως το 2027 κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στο Μάιντς.

Τα δύο πρώτα μοντέλα είναι το Deepal S07 και το Deepal L07 – ένα ηλεκτρικό SUV μεσαίου μεγέθους με μπαταρία και ένα ελαφρώς μικρότερο compact SUV, τα οποία θα είναι διαθέσιμα τόσο ως BEV όσο και ως μοντέλο επέκτασης αυτονομίας.

Τα υπόλοιπα μοντέλα, τρία το καθένα το 2026 και το 2027, δεν έχουν ακόμη καθοριστεί από την Changan. Ωστόσο, είναι πιθανό να περιλαμβάνουν το μεγαλύτερο Nevo E07 (γνωστό και ως Qiyuan E07) και τα premium ηλεκτρικά μοντέλα Avatr 11 και Avatr 12, καθώς αυτές οι σειρές αναδείχθηκαν από τον κατασκευαστή στην εκδήλωση ως η ευρωπαϊκή πρωτοπορία για τις αντίστοιχες μάρκες τους, Nevo και Avatr. Αναφέρθηκε επίσης ένα μείγμα κινητήρων που περιλαμβάνει BEV, PHEV και EREV.