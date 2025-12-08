Στη διεθνών προδιαγραφών πίστα καρτ SFi Karting Circuit στα Σπάτα βρέθηκαν χθες και προχθές τα μέλη του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς για την Ελλάδα», προκειμένου να πάρουν μια τελευταία γεύση από τους 11 φιναλίστ – τα μοντέλα που διεκδικούν φέτος τον μεγάλο τίτλο – αλλά και να ακούσουν τις παρεμβάσεις των εκπροσώπων των αντίστοιχων εισαγωγικών εταιριών που συμμετείχαν σε ένα ιδιαίτερο debate.

Ο νικητής, το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» για την Ελλάδα θα αναδειχθεί, όπως κάθε χρόνο, σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Δεκεμβρίου, με τον μοναδικό δημοσιογραφικό θεσμό αυτοκινήτου στη χώρα μας να έχει υποστηρικτές τις εταιρίες Auto Fit, Continental και Ferst.

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η διήμερη εκδήλωση που διοργάνωσε ο ανεξάρτητος δημοσιογραφικός θεσμός «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα» στην πίστα καρτ SFi Karting Circuit στα Σπάτα. Λιγότερο από δύο εβδομάδες μας χωρίζουν πλέον από την ανάδειξη του Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2026 για την Ελλάδα και οι δημοσιογράφοι του ειδικού τύπου που συνθέτουν την κριτική επιτροπή του θεσμού συγκέντρωσαν, για μια τελευταία αξιολόγηση, τα 11 αυτοκίνητα τα οποία επέλεξαν για την τελική φάση του θεσμού, μεταξύ των 50 εντελώς νέων μοντέλων που λανσαρίστηκαν στη χώρα μας το τελευταίο δωδεκάμηνο.

Πρόκειται για μια διαδικασία που έχει γίνει πλέον απαραίτητη για το Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα (ΑτΧ) – μόνο που αυτή τη φορά η συγκεκριμένη εκδήλωση πήρε άλλη διάσταση: Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης του ΑτΧ, φέτος προσκλήθηκαν εκπρόσωποι όλων των εταιριών που είδαν τα μοντέλα τους στο φετινό Top-11, προκειμένου να επιχειρηματολογήσουν υπέρ των υποψηφιοτήτων τους ενώπιον όχι μόνον των δημοσιογράφων, αλλά και των συναδέλφων – αντιπάλων τους! Οι παρεμβάσεις ήταν σύντομες και περιεκτικές δίνοντας το στίγμα μιας ακόμα σκληρής αναμέτρησης – που φέτος συγκεντρώνει πολλές δυνατές υποψηφιότητες.

Θυμίζουμε ότι για ακόμα μια φορά, το Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα βρέθηκε να αναδεικνύει όχι ένα “Top-10”, αλλά ένα “Top-11” καθώς στη δέκατη θέση υπήρξε ισοψηφία – και βάσει του επίσημου κανονισμού όταν δύο μοντέλα ισοψηφούν στο τέλος της κατάταξης περνούν και τα δύο στον «τελικό». Τα 11 αυτά μοντέλα είναι – με αλφαβητική σειρά –τα εξής: