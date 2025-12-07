Η Kia γιορτάζει την 80ή επέτειό της με μια έκθεση στην πλατεία Kia Vision στο Γιόνγκιν της Νότιας Κορέας. Η εκδήλωση όχι μόνο τιμά την πλούσια κληρονομιά της μάρκας, αλλά αποτελεί και μια πλατφόρμα για την προβολή του οράματος της αυτοκινητοβιομηχανίας για το μέλλον. Κεντρικό στοιχείο της έκθεσης είναι το Vision Meta Turismo, μια τολμηρή ιδέα που προμηνύει αυτό που η Kia αποκαλεί «μια νέα εποχή κινητικότητας».

Δεν υπάρχει τίποτα το διακριτικό στο Vision Meta Turismo. Το προφίλ του ορίζεται από ένα επίμηκες σχήμα που μοιάζει με τορπίλη και ένα εκκεντρικό παρμπρίζ που περνάει πέρα ​​από τις μπροστινές πόρτες, δημιουργώντας ένα εφέ θόλου που δεν διαφέρει από ένα πιλοτήριο μαχητικού αεροσκάφους. Ωστόσο, το πιο εντυπωσιακό εξωτερικό χαρακτηριστικό είναι τα αεροδυναμικά πτερύγια που ξεφυτρώνουν από το μπροστινό μέρος και ρέουν προς τις κολόνες Α του πρωτότυπου.

«Το Vision Meta Turismo ενσαρκώνει το όραμα της Kia που ενσωματώνει τη δυναμική κινητικότητα και τους ανθρωποκεντρικούς χώρους», δήλωσε ο Karim Habib, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής του Παγκόσμιου Σχεδιασμού της Kia. «Είναι μια έκφραση της δέσμευσης της Kia να προσφέρει συνεχώς τεχνολογικά προηγμένη κινητικότητα και εμπειρίες που εμπλέκουν, διεγείρουν και εμπνέουν».