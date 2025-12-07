Ο Λάντο Νόρις άντεξε την πίεση ενός αγχωτικού Γκραν Πρι του Άμπου Ντάμπι για να τερματίσει στο βάθρο και με τη σειρά του να εξασφαλίσει το Πρωτάθλημα Οδηγών της F1 για πρώτη φορά . Τον ακολούθησαν οι Μαξ Φερστάπεν και Όσκαρ Πιάστρι.

Ο Νόρις ξεκίνησε τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς, που έκρινε τον τίτλο , ανάμεσα στον οδηγό της Red Bull, Φερστάπεν, και τον συμπαίκτη του στη McLaren, Πιάστρι, γνωρίζοντας ότι ο τερματισμός στις τρεις πρώτες θέσεις θα ήταν αρκετός για να κερδίσει το φετινό στέμμα.

Ο Νόρις, ωστόσο, αντιμετώπισε όλες τις δυσκολίες , τερματίζοντας τρίτος και κατακτώντας τον τίτλο, ξεπερνώντας τους Φερστάπεν και Πιάστρι, οι οποίοι πραγματοποίησαν άψογους αγώνες μέχρι τη νίκη και τη δεύτερη θέση αντίστοιχα.

Ο 26χρονος γίνεται ο 11ος Βρετανός παγκόσμιος πρωταθλητής F1 και ο πρώτος οδηγός της McLaren που κατακτά τον τίτλο από τον Lewis Hamilton το 2008.

Ο 26χρονος οδηγεί για τη McLaren στην F1 από το 2019, αφότου εντάχθηκε στην ομάδα ως νεαρός και αναπληρωματικός οδηγός το 2017.

Οι πρώτες πέντε σεζόν του με την ομάδα δεν απέφεραν νίκες, αλλά όταν η McLaren έφερε μια σημαντική αναβάθμιση στο αυτοκίνητό της ενόψει του περσινού Grand Prix του Μαϊάμι, ο Norris εξασφάλισε την πρώτη του νίκη σε αγώνα F1 το ίδιο Σαββατοκύριακο.