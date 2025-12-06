H ιδέα να βγαίνει ο αρχιδιαιτητής και να σχολιάζει τις αμφισβητούμενες φάσεις του ελληνικού πρωταθλήματος ήταν του Μαρκ Κλάτενμπεργκ όταν αυτός ήταν πρόεδρος της ΚΕΔ. Ο Κλάτενμπεργκ πίστευε πολύ στη δύναμη της επικοινωνίας. Θεωρούσε ότι με τα βίντεο που έκανε θα πίεζε τους διαιτητές να είναι προσεκτικότεροι καθώς η κριτική τους θα ήταν πλέον δημόσια από αυτόν που ήταν τυπικά προϊστάμενός τους.

Τα πρώτα βίντεο προκάλεσαν τεράστιες συζητήσεις. Ο Παναγιώτης Βαρούχας, χρόνια τώρα κριτικός των διαιτητών στην ΕΡΤ, είχε πει ότι ο Αγγλος με αυτά «κάνει bullying στους διαιτητές – και μάλιστα σε διεθνείς διαιτητές που δεν θα έπρεπε να το ανέχονται». Γρήγορα φάνηκε ότι τα βίντεο αυτά είχαν έναν χαρακτήρα εκτονωτικό εντός του θερμοκηπίου της ελληνικής διαιτησίας. Επειτα από ένα ματς ΠΑΟΚ – ΠΑΣ (2-1) ο Κλάτενμπεργκ είπε πως το γκολ της νίκης του ΠΑΟΚ ήρθε ύστερα από ένα επιθετικό φάουλ του Τσόλακ.

Τα ρεπορτάζ της διαιτησίας ανέφεραν ότι την επομένη του αγώνα υπήρξε και καβγάς ανάμεσα στον αρχιδιαιτητή και τον διαιτητή του ματς Τάσο Σιδηρόπουλο, αλλά και τον τότε διαιτητή VAR Μάνο Σκουλά που ακούστηκε να λέει στον Σιδηρόπουλο «να πάει παρακάτω» γιατί «δεν υπάρχει τίποτα στη φάση». Οι δύο διαιτητές ζήτησαν εξηγήσεις από τον Αγγλο για την τοποθέτησή του. Αυτός απάντησε έντονα. Αλλά γρήγορα οι δύο διαιτητές (κι αργότερα και οι άλλοι) κατάλαβαν πως οι τοποθετήσεις στα βίντεο του Κλάτενμπεργκ μόνο πρόβλημα δεν ήταν για τους ίδιους: αυτές οι δημόσιες κρίσεις του ήταν η τιμωρία τους. Πρόκειται για μια τιμωρία βολική. Διότι αν σε κατακρίνουν δημόσια και σε τοποθετούν αμέσως σε ματς την επόμενη Κυριακή, ως διαιτητής είσαι τυχερός. Τα χρήματα που παίρνεις σε κάθε ματς είναι πολύ καλά: η δημόσια κριτική του προϊστάμενου αντέχεται.

Προβολή

Ο Κλάτενμπεργκ αγαπούσε την προβολή και ήθελε να τοποθετείται δημόσια. Οταν έφυγε από την Ελλάδα δούλεψε στην αγγλική τηλεόραση. Στο Euro 2020 έβγαινε κατά τη διάρκεια των μεταδόσεων των ματς και σε απευθείας μετάδοση έπαιρνε θέση για όσα αποφάσιζαν οι διαιτητές! Αλλά τα βίντεο που έκανε όταν ήταν στην Ελλάδα δεν τα έκανε με στόχο την προσωπική του προβολή αλλά για έναν απλό λόγο: με τις παρεμβάσεις του φρόντιζε να σταματά η συζήτηση περί ανεπάρκειας των ελλήνων διαιτητών.

Οι συζητήσεις που ο ίδιος προκαλούσε εν τέλει βοηθούσαν τους διαιτητές. Οι ομάδες εξέφραζαν την ευχαρίστησή τους ή τη δυσαρέσκειά τους για όσα ο Αγγλος έλεγε, γραφόταν κανένα κομμάτι με αντιρρήσεις στις εφημερίδες ή στα αθλητικά σάιτ, πολλοί του έδιναν συγχαρητήρια για την ειλικρίνεια. Αλλά ο Κλάτενμπεργκ έχει προσωπικότητα και όντως μπορούσε να γίνει ασπίδα για τους διαιτητές. Πολύ φοβάμαι πως με τον τωρινό αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά δεν συμβαίνει το ίδιο.

Πρακτική

Ο Γάλλος επανέφερε την πρακτική των δημόσιων κρίσεων μέσω βίντεο. Ο Στιβ Μπένετ, που πήρε τη θέση του Κλάτενμπεργκ με απόφαση του τότε προέδρου της ΕΠΟ Τάκη Μπαλτάκου και χωρίς καν να απευθυνθεί στην UEFA, ήταν ένας τύπος με μαγουλάκια συνεχώς κόκκινα κι έμοιαζε να έχει καταναλώσει ένα βαρέλι μπίρα με το πρωινό του: δύσκολα θα έκανε κριτική αποφάσεων διαιτητών μέσω βίντεο. Οταν έφυγε, ανέλαβε τη δουλειά του αρχιδιαιτητή ο Σουηδός Πέτερ Φιόρντφελντ, ενώ πίσω από την κουρτίνα ήταν ο Ελληνας Σταύρος Μάνταλος.

Ο Σουηδός να κάνει βίντεο-παρεμβάσεις από τη Στοκχόλμη ήταν δύσκολο: στην Ελλάδα ερχόταν σπανιότατα και ματς δεν έβλεπε ποτέ. Ο Μάνταλος θα λιποθυμούσε, αν του το ζητούσαν. Ο Λανουά δέχτηκε την πρόταση που του έγινε από την ΕΠΟ. Αλλά όπως κάνει τα βίντεο φαίνεται πως τα κάνει για δημόσιες σχέσεις με συγκεκριμένες ομάδες. Ή για να δημιουργεί απλά σύγχυση προκαλώντας συζητήσεις για αποφάσεις διαιτητών που είναι πολύ απλές.

Φάουλ

Το πρώτο φάουλ του Λανουά ήταν η απόφασή του να μη συμπεριλαμβάνει στα βίντεο όλες τις φάσεις της αγωνιστικής που συζητήθηκαν. Το πράγμα είναι ακόμα χειρότερο καθώς, όπως δύναμαι να γνωρίζω, στα βίντεο που του ετοιμάζουν συνεργάτες του (;) οι φάσεις υπάρχουν όλες. Ο Γάλλος ζητά κάθε φορά να φύγουν αυτές που είναι δύσκολες: η δικαιολογία του είναι πως η απόφαση για αυτές δεν είναι καθόλου απλή και πως μια απόφαση με βάση το βίντεο θα ήταν άδικη για τον διαιτητή – αν είναι δυνατόν να το λέει κάποιος αυτό την εποχή του VAR και των αμέτρητων ριπλέι. Επειδή έχει μάθει πως το συγκεκριμένο παράπονο για τις μη τοποθετήσεις του το έχουν αρκετοί παράγοντες, αρνήθηκε να σχολιάσει τις αμφισβητούμενες φάσεις της ενδέκατης αγωνιστικής για να μη μιλήσει για όσα έγιναν στο ΠΑΟΚ – Κηφισιά, στο Ολυμπιακός – Ατρόμητος και στο ΑΕΚ – Αρης.

Ανέλαβε την υποχρέωση ο συνεργάτης του Ιταλός Πάολο Βαλέρι που είπε κάτι απίθανα αφήνοντας κι αυτός εκτός σχολιασμού τα δύσκολα. Ο Λανουά εμφανίστηκε τη δωδέκατη αγωνιστική για να πει κάτι απίθανο κάνοντας ένα δεύτερο φάουλ: είπε ότι ο Μεϊτέ, που χτύπησε με τη σκάρα του παπουτσιού τον παίκτη του Λεβαδειακού Γιάννη Κωστή στον αχίλλειο τένοντα, δεν έπρεπε να αποβληθεί! Πράγμα που δεν είπε καν ο ΠΑΟΚ! Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είχε διαμαρτυρηθεί για τη μη αποβολή του Κωνσταντέλια στο ματς με τον ΠΑΟ έπειτα από φάουλ που του είχε κάνει ο Σιώπης και που για τον Ρουμάνο ήταν ίδιο με αυτό του Μεϊτέ.

Θλιβερό

Κάπου διάβασα ότι ο Λανουά λέει ότι και ο ίδιος βαρέθηκε την εβδομαδιαία τηλεκριτική του γιατί στοχοποιείται με ανακοινώσεις των ΠΑΕ για όσα λέει και ότι ψάχνει τρόπο για να τη σταματήσει. Δεν τον πιστεύω. Το σχέδιό του είναι να μιλάει συνεχώς για λιγότερες φάσεις, ώστε να επικαλεστεί αυτό το γεγονός στο τέλος της ως σημάδι προόδου της ελληνικής διαιτησίας επί των ημερών του.

Εχοντας συμπληρώσει πάνω από έναν χρόνο εδώ πιθανότατα να έχει πλέον και φίλους που να του εξηγούν με ποιους πρέπει να έχει καλές σχέσεις: δεν με σκανδαλίζει τίποτα γνωρίζοντας πώς σκέφτονται οι διαιτητές. Αλλά αν λες πως σκληρότατα χτυπήματα δεν πρέπει να τιμωρούνται με κόκκινες κάρτες, λες πράγματα επικίνδυνα. Δεν προσφέρονται όλες οι φάσεις για δημόσιες σχέσεις. Κι όταν λες πως ένα χτύπημα με τις τάπες στον αχίλλειο τένοντα δεν είναι κόκκινη είναι σαν να λες «χτυπάτε αλύπητα». Κι αυτό ειδικά είναι θλιβερό.