Ο Κέρκεζ ετοιμάζει την ομάδα του για τη δύσκολη αναμέτρηση με την ΑΕΚ στην OPAP Arena (07/12, 21:00).

Ο «Βόσνιος» τεχνικός οργανώνει την αποστολή, διαχειρίζεται τις επιστροφές και σχεδιάζει τις αλλαγές για να καλύψει τις απουσίες.

Ο Κέρκεζ εντάσσει στην αποστολή τους Κίνι, Ματουσαμί και Τζουβάρα, οι οποίοι ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους και δηλώνουν έτοιμοι να αγωνιστούν.

Ο Ατρόμητος αφήνει εκτός τον Φαν Βέερτ, που τραυματίστηκε, και τον Μίχορλ, που ο Κέρκεζ τιμώρησε λόγω πειθαρχίας.

Παρά τις απουσίες, ο Ατρόμητος προχωρά αποφασιστικά για να πάρει αποτέλεσμα απέναντι στην ΑΕΚ.

Η αποστολή του Ατρόμητου:

Αθανασίου, Χουτεσιώτης, Κοσέλεφ, Κίνι, Μουντές, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μανσούρ, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Καραμάνης, Αμπαρτζίδης, Χόξα, Ματουσαμί, Τσιγγάρας, Παλμεζάνο, Αϊτόρ, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Τζοβάρας, Οζέγκοβιτς, Τσαντίλας.