Ο Μανόλο Χιμένεθ είχε μία δύσκολη απόφαση μετά τις τρεις κίτρινες που συμπλήρωσε ο Λορέν Μορόν κόντρα στην ΑΕΛ Novibet.

ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Αστέρας Τρίπολης και ΑΕΚ ήταν οι επιλογές του Ανδαλουσιανού για να δηλώσει τον συμπατριώτη του, επιλέγοντας εν τέλει την αναμέτρηση της 16ης αγωνιστικής κόντρα στην Ένωση.

Ο 31χρονος επιθετικός θα απουσιάσει από το πρώτο παιχνίδι του Άρη μέσα στο 2026… λόγω Καντεβέρε. Θυμίζουμε ότι αυτή την περίοδο τόσο ο Αλφαρέλα όσο και ο Καντεβέρε είναι στα… πιτς, δίχως άλλη επιλογή πέραν του Μορόν στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Καντεβέρε βρίσκεται στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του και θα είναι 100% έτοιμος με το νέο έτος. Για αυτόν τον λόγο επιλέχθηκε και το ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ, ώστε ο Χιμένεθ να έχει έστω μία επιλογή για την επίθεσή του.