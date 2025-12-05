Στην Τουρκία συνεχίζεται ο σάλος γύρω από το ποδόσφαιρο και τις υποθέσεις παράνομων στοιχημάτων. Το πρωί της Παρασκευής (5/12), η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης πραγματοποίησε μεγάλη επιχείρηση, στο πλαίσιο έρευνας για παράνομο στοιχηματισμό, συλλαμβάνοντας πολλούς ποδοσφαιριστές, στελέχη συλλόγων και έναν διαιτητή.

Μεταξύ αυτών είναι ο Μερτ Χακάν Γιαντάς της Φενέρμπαχτσε, ο Μετεχάν Μπαλτάτσι της Γαλατασαράι, ο πρώην πρόεδρος της Αντάνα, Μουράτ Σαντζάκακ, και ο διαιτητής Ζορμπαϊ Κουτσούκ. Πρόσφατα, το Πειθαρχικό Συμβούλιο Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου (PFDK) είχε επιβάλει ποινές σε ποδοσφαιριστές της Β’ Κατηγορίας που ενεπλάκησαν σε ανάλογες υποθέσεις. Από τους 282 παίκτες που ελέγχθηκαν, οι 281 τιμωρήθηκαν με αποκλεισμό από 45 ημέρες έως ένα χρόνο, με τα ονόματά τους να δημοσιοποιούνται.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Τουρκίας (TFF) ετοιμάζεται να δημοσιοποιήσει και ονόματα προέδρων και διοικούντων συλλόγων που φέρονται να στοιχημάτιζαν κατά των δικών τους ομάδων. Αν επιβεβαιωθεί η εμπλοκή τους, οι τιμωρίες δεν θα περιοριστούν σε ατομικό επίπεδο αλλά ενδέχεται να οδηγήσουν στον υποβιβασμό ολόκληρων συλλόγων.